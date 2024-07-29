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Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию
Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию - РИА Новости, 29.07.2024
Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию
Правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию, заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:55
2024-07-29T06:55
2024-07-29T09:44
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есимаса хаяси
синдзо абэ
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию, заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву. "Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию", — сказал Хаяси. Он также заявил, что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций. Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в России до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958573726.html
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россия, япония, москва, мунэо судзуки, есимаса хаяси, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Россия, Япония, Москва, Мунэо Судзуки, Есимаса Хаяси, Синдзо Абэ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию
Кабмин Японии призвал отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата