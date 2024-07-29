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Экс-главу администрации Красноперекопска обвинили в получении взятки - РИА Новости, 29.07.2024
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16:45 29.07.2024 (обновлено: 16:49 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vzyatki-1962737622.html
Экс-главу администрации Красноперекопска обвинили в получении взятки
Экс-главу администрации Красноперекопска обвинили в получении взятки - РИА Новости, 29.07.2024
Экс-главу администрации Красноперекопска обвинили в получении взятки
Экс-глава администрации Красноперекопска и его первый заместитель обвиняются в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, оба взяты под домашний арест,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:45
2024-07-29T16:49
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Экс-глава администрации Красноперекопска и его первый заместитель обвиняются в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, оба взяты под домашний арест, сообщили в СУСК по Республике Крым в Telegram-канале.На прошлой неделе депутаты Красноперекопского городского совета в Крыму приняли решение об освобождении от должности главы администрации города. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия. По данным СК, в 2020 году между администрацией и фирмой были заключены контракты на благоустройство города на сумму свыше 89 миллионов рублей. Тогда еще действующий глава администрации поручил своему первому заму указать директору фирмы передать более 1,5 миллионов рублей за покровительство. Взятка была получена в виде автомобиля Mercedes. Коррупционные действия выявлены сотрудниками республиканского управления ФСБ России, уточнили в ведомстве. Бывшему главе Красноперекопска и его первому заместителю предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере соответственно, сообщили в СУСК по республике. "От фигурантов получены явки с повинной, судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922047903.html
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происшествия, жкх, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), mercedes
Происшествия, ЖКХ, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Mercedes
Экс-главу администрации Красноперекопска обвинили в получении взятки

Экс-главу администрации Красноперекопска и его зама обвинили в получении взятки

© Фото : пресс-служба администрации КрасноперекопскаГлава администрации Красноперекопска Вадим Хомин и первый заместитель Эдем Абдукадыров (слева)
Глава администрации Красноперекопска Вадим Хомин и первый заместитель Эдем Абдукадыров (слева) - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Красноперекопска
Глава администрации Красноперекопска Вадим Хомин и первый заместитель Эдем Абдукадыров (слева). Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Экс-глава администрации Красноперекопска и его первый заместитель обвиняются в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, оба взяты под домашний арест, сообщили в СУСК по Республике Крым в Telegram-канале.
На прошлой неделе депутаты Красноперекопского городского совета в Крыму приняли решение об освобождении от должности главы администрации города. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.
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По данным СК, в 2020 году между администрацией и фирмой были заключены контракты на благоустройство города на сумму свыше 89 миллионов рублей. Тогда еще действующий глава администрации поручил своему первому заму указать директору фирмы передать более 1,5 миллионов рублей за покровительство. Взятка была получена в виде автомобиля Mercedes. Коррупционные действия выявлены сотрудниками республиканского управления ФСБ России, уточнили в ведомстве.
Бывшему главе Красноперекопска и его первому заместителю предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере соответственно, сообщили в СУСК по республике.
«
"От фигурантов получены явки с повинной, судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.
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