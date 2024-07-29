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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:21
2024-07-29T04:21
2024-07-29T04:21
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сумская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 4.03 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Зеркало недели": в Сумской области прогремели взрывы, объявлена тревога