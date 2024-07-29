Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном украинской армии городе Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Херсон, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Херсонской области объявлена не была.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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