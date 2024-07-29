Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона, чтобы сохранить справедливость и равные условия с теми, кто пострадал от ЧС и террористических атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На прошлой неделе правительство РФ приняло решение о повышении выплат за частичную, полную потерю имущества, за ранения и гибель при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при террористических актах. Гладков поручил подготовить предложения, чтобы повышение выплат касалось и жителей Белгородской области, пострадавших от атак украинских войск. Речь о возможности повышения суммы выплат шла на оперативном совещании в правительстве региона.
"У нас очень большой уровень поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина, максимальный со стороны председателя правительства Михаила Мишустина, поэтому надо подготовить своё обоснование и выходить на федеральные министерства с просьбой рассмотреть вопрос о повышении этих выплат в отношении пострадавших жителей Белгородской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова.
Он отметил, что вопросы задают сами жители, а задача властей – отрегулировать эти взаимоотношения по линии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, по линии правительства РФ.
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"Предлагаю в течение этой недели все необходимые обоснования предоставить в соответствующие структуры", - заявил Гладков.
Губернатор особенно подчеркнул, что главное в вопросах выплат – справедливость решений по отношению к пострадавшим жителям.
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"Понимаем, что если выплаты не будут приравнены, то это будет вызывать у людей большое количество вопросов и отрицательные оценки, создавать ощущение несправедливости принятого решения. Потому что сейчас люди, которые проживают вдоль границы, где идёт боевое соприкосновение, находятся в крайне тяжёлой ситуации и требуют особого отношения к себе", - сказал Гладков.