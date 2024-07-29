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Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам - РИА Новости, 29.07.2024
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Белгородская область
 
13:51 29.07.2024
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Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам
Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам - РИА Новости, 29.07.2024
Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам
Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:51
2024-07-29T13:51
белгородская область
россия
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
михаил мишустин
социальные выплаты
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона, чтобы сохранить справедливость и равные условия с теми, кто пострадал от ЧС и террористических атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На прошлой неделе правительство РФ приняло решение о повышении выплат за частичную, полную потерю имущества, за ранения и гибель при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при террористических актах. Гладков поручил подготовить предложения, чтобы повышение выплат касалось и жителей Белгородской области, пострадавших от атак украинских войск. Речь о возможности повышения суммы выплат шла на оперативном совещании в правительстве региона. "У нас очень большой уровень поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина, максимальный со стороны председателя правительства Михаила Мишустина, поэтому надо подготовить своё обоснование и выходить на федеральные министерства с просьбой рассмотреть вопрос о повышении этих выплат в отношении пострадавших жителей Белгородской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова. Он отметил, что вопросы задают сами жители, а задача властей – отрегулировать эти взаимоотношения по линии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, по линии правительства РФ. "Предлагаю в течение этой недели все необходимые обоснования предоставить в соответствующие структуры", - заявил Гладков. Губернатор особенно подчеркнул, что главное в вопросах выплат – справедливость решений по отношению к пострадавшим жителям. "Понимаем, что если выплаты не будут приравнены, то это будет вызывать у людей большое количество вопросов и отрицательные оценки, создавать ощущение несправедливости принятого решения. Потому что сейчас люди, которые проживают вдоль границы, где идёт боевое соприкосновение, находятся в крайне тяжёлой ситуации и требуют особого отношения к себе", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, михаил мишустин, социальные выплаты
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальные выплаты

Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона, чтобы сохранить справедливость и равные условия с теми, кто пострадал от ЧС и террористических атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На прошлой неделе правительство РФ приняло решение о повышении выплат за частичную, полную потерю имущества, за ранения и гибель при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при террористических актах. Гладков поручил подготовить предложения, чтобы повышение выплат касалось и жителей Белгородской области, пострадавших от атак украинских войск. Речь о возможности повышения суммы выплат шла на оперативном совещании в правительстве региона.
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"У нас очень большой уровень поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина, максимальный со стороны председателя правительства Михаила Мишустина, поэтому надо подготовить своё обоснование и выходить на федеральные министерства с просьбой рассмотреть вопрос о повышении этих выплат в отношении пострадавших жителей Белгородской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова.
Он отметил, что вопросы задают сами жители, а задача властей – отрегулировать эти взаимоотношения по линии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, по линии правительства РФ.
«
"Предлагаю в течение этой недели все необходимые обоснования предоставить в соответствующие структуры", - заявил Гладков.
Губернатор особенно подчеркнул, что главное в вопросах выплат – справедливость решений по отношению к пострадавшим жителям.
«
"Понимаем, что если выплаты не будут приравнены, то это будет вызывать у людей большое количество вопросов и отрицательные оценки, создавать ощущение несправедливости принятого решения. Потому что сейчас люди, которые проживают вдоль границы, где идёт боевое соприкосновение, находятся в крайне тяжёлой ситуации и требуют особого отношения к себе", - сказал Гладков.
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Белгородская областьРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальные выплаты
 
 
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