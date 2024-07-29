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Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам

Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам - РИА Новости, 29.07.2024

Гладков просит повысить выплаты пострадавшим от украинских атак белгородцам

Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:51

2024-07-29T13:51

2024-07-29T13:51

белгородская область

россия

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

михаил мишустин

социальные выплаты

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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены просить федеральные министерства о повышении выплат в отношении пострадавших от атак украинских войск жителей региона, чтобы сохранить справедливость и равные условия с теми, кто пострадал от ЧС и террористических атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На прошлой неделе правительство РФ приняло решение о повышении выплат за частичную, полную потерю имущества, за ранения и гибель при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и при террористических актах. Гладков поручил подготовить предложения, чтобы повышение выплат касалось и жителей Белгородской области, пострадавших от атак украинских войск. Речь о возможности повышения суммы выплат шла на оперативном совещании в правительстве региона. "У нас очень большой уровень поддержки со стороны президента РФ Владимира Путина, максимальный со стороны председателя правительства Михаила Мишустина, поэтому надо подготовить своё обоснование и выходить на федеральные министерства с просьбой рассмотреть вопрос о повышении этих выплат в отношении пострадавших жителей Белгородской области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова. Он отметил, что вопросы задают сами жители, а задача властей – отрегулировать эти взаимоотношения по линии полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, по линии правительства РФ. "Предлагаю в течение этой недели все необходимые обоснования предоставить в соответствующие структуры", - заявил Гладков. Губернатор особенно подчеркнул, что главное в вопросах выплат – справедливость решений по отношению к пострадавшим жителям. "Понимаем, что если выплаты не будут приравнены, то это будет вызывать у людей большое количество вопросов и отрицательные оценки, создавать ощущение несправедливости принятого решения. Потому что сейчас люди, которые проживают вдоль границы, где идёт боевое соприкосновение, находятся в крайне тяжёлой ситуации и требуют особого отношения к себе", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, михаил мишустин, социальные выплаты