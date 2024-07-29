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"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
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17:16 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vybory-1962749200.html
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле
Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:16
2024-07-29T17:16
в мире
венесуэла
бразилия
выборы президента венесуэлы — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии приветствует мирный характер прошедших выборов в Венесуэле и внимательно следит за процессом подсчета голосов", - говорится в сообщении. "(Правительство) ожидает публикации Национальным избирательным советом данных с избирательных участков, это важный шаг на пути к прозрачности, достоверности и легитимности результатов", - добавил МИД. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html
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в мире, венесуэла, бразилия, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Бразилия, Выборы президента Венесуэлы — 2024
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле

Бразилия приветствовала мирный характер выборов президента в Венесуэле

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Правительство Бразилии приветствует мирный характер прошедших выборов в Венесуэле и внимательно следит за процессом подсчета голосов", - говорится в сообщении.
"(Правительство) ожидает публикации Национальным избирательным советом данных с избирательных участков, это важный шаг на пути к прозрачности, достоверности и легитимности результатов", - добавил МИД.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 14:57
 
В миреВенесуэлаБразилияВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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