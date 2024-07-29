https://ria.ru/20240729/vybory-1962749200.html

"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле

"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле

Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:16

2024-07-29T17:16

2024-07-29T17:16

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венесуэла

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выборы президента венесуэлы — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии приветствует мирный характер прошедших выборов в Венесуэле и внимательно следит за процессом подсчета голосов", - говорится в сообщении. "(Правительство) ожидает публикации Национальным избирательным советом данных с избирательных участков, это важный шаг на пути к прозрачности, достоверности и легитимности результатов", - добавил МИД. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html

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в мире, венесуэла, бразилия, выборы президента венесуэлы — 2024