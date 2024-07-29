https://ria.ru/20240729/vybory-1962749200.html
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле
Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:16
2024-07-29T17:16
2024-07-29T17:16
в мире
венесуэла
бразилия
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962524728_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50ce06d4988f18a7da70d4f62b3dbcfd.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны. "Правительство Бразилии приветствует мирный характер прошедших выборов в Венесуэле и внимательно следит за процессом подсчета голосов", - говорится в сообщении. "(Правительство) ожидает публикации Национальным избирательным советом данных с избирательных участков, это важный шаг на пути к прозрачности, достоверности и легитимности результатов", - добавил МИД. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html
венесуэла
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962524728_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0412e57fa2701d7ad89c81c02d2979fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, бразилия, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Бразилия, Выборы президента Венесуэлы — 2024
"Внимательно следит". В Бразилии прокомментировали выборы в Венесуэле
Бразилия приветствовала мирный характер выборов президента в Венесуэле
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Бразилия приветствует мирный характер выборов президента в Венесуэле и следит за процессом подсчета голосов, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Правительство Бразилии приветствует мирный характер прошедших выборов в Венесуэле и внимательно следит за процессом подсчета голосов", - говорится в сообщении.
"(Правительство) ожидает публикации Национальным избирательным советом данных с избирательных участков, это важный шаг на пути к прозрачности, достоверности и легитимности результатов", - добавил МИД.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.