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Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками - РИА Новости, 29.07.2024
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13:59 29.07.2024 (обновлено: 15:39 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vtsiom-1962686798.html
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками - РИА Новости, 29.07.2024
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками
Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:59
2024-07-29T15:39
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают свою квалификацию соответствующей выполняемой работе, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, 50% россиян говорят, что считают для себя достаточным высшее образование, 8% - два высших, еще 2% - аспирантуру. При этом среднее-специальное расценивают подходящим 27% опрошенных, среднее - лишь 5%. При этом, только четверо из десяти (41%) говорят, что их квалификация полностью соответствует их работе, 8% уверены, что их компетенция выше, 6% - что им не хватает ее, 13% сказали, что работают по другой специальности, равноценной полученной. Почти треть (30%) сказали, что не работают в данный момент, говорится в исследовании. На вопрос о том, как часто по мнению россиян необходимо повышать свою квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда, 35% сказали, что ежегодно, 33,5% - раз в три года, 17% - раз в пять лет и лишь 8,5% сказали, что нет такой необходимости, сообщил ВЦИОМ. Однако 39% вовсе никогда не проходили курсы для повышения квалификации, но 60% граждан повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2024 года среди 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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4.7
96
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60
353
60
общество, вциом, россия, навигатор абитуриента
Общество, ВЦИОМ, Россия, Навигатор абитуриента
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками

ВЦИОМ: 41% россиян считают себя квалифицированными специалистами

© Depositphotos.com / VitalikRadkoПреподаватель и студент в аудитории университета
Преподаватель и студент в аудитории университета - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Преподаватель и студент в аудитории университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают свою квалификацию соответствующей выполняемой работе, сообщает ВЦИОМ.
Согласно опросу, 50% россиян говорят, что считают для себя достаточным высшее образование, 8% - два высших, еще 2% - аспирантуру. При этом среднее-специальное расценивают подходящим 27% опрошенных, среднее - лишь 5%.
При этом, только четверо из десяти (41%) говорят, что их квалификация полностью соответствует их работе, 8% уверены, что их компетенция выше, 6% - что им не хватает ее, 13% сказали, что работают по другой специальности, равноценной полученной. Почти треть (30%) сказали, что не работают в данный момент, говорится в исследовании.
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На вопрос о том, как часто по мнению россиян необходимо повышать свою квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда, 35% сказали, что ежегодно, 33,5% - раз в три года, 17% - раз в пять лет и лишь 8,5% сказали, что нет такой необходимости, сообщил ВЦИОМ. Однако 39% вовсе никогда не проходили курсы для повышения квалификации, но 60% граждан повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2024 года среди 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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