https://ria.ru/20240729/vtsiom-1962686798.html

Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками

Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками - РИА Новости, 29.07.2024

Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками

Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:59

2024-07-29T13:59

2024-07-29T15:39

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают свою квалификацию соответствующей выполняемой работе, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, 50% россиян говорят, что считают для себя достаточным высшее образование, 8% - два высших, еще 2% - аспирантуру. При этом среднее-специальное расценивают подходящим 27% опрошенных, среднее - лишь 5%. При этом, только четверо из десяти (41%) говорят, что их квалификация полностью соответствует их работе, 8% уверены, что их компетенция выше, 6% - что им не хватает ее, 13% сказали, что работают по другой специальности, равноценной полученной. Почти треть (30%) сказали, что не работают в данный момент, говорится в исследовании. На вопрос о том, как часто по мнению россиян необходимо повышать свою квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда, 35% сказали, что ежегодно, 33,5% - раз в три года, 17% - раз в пять лет и лишь 8,5% сказали, что нет такой необходимости, сообщил ВЦИОМ. Однако 39% вовсе никогда не проходили курсы для повышения квалификации, но 60% граждан повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2024 года среди 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240606/tsennost-1950882323.html

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общество, вциом, россия, навигатор абитуриента