https://ria.ru/20240729/vtsiom-1962686798.html
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками - РИА Новости, 29.07.2024
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками
Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:59
2024-07-29T13:59
2024-07-29T15:39
общество
вциом
россия
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584297471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18e66cf2810af059596f959be1a68338.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают свою квалификацию соответствующей выполняемой работе, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, 50% россиян говорят, что считают для себя достаточным высшее образование, 8% - два высших, еще 2% - аспирантуру. При этом среднее-специальное расценивают подходящим 27% опрошенных, среднее - лишь 5%. При этом, только четверо из десяти (41%) говорят, что их квалификация полностью соответствует их работе, 8% уверены, что их компетенция выше, 6% - что им не хватает ее, 13% сказали, что работают по другой специальности, равноценной полученной. Почти треть (30%) сказали, что не работают в данный момент, говорится в исследовании. На вопрос о том, как часто по мнению россиян необходимо повышать свою квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда, 35% сказали, что ежегодно, 33,5% - раз в три года, 17% - раз в пять лет и лишь 8,5% сказали, что нет такой необходимости, сообщил ВЦИОМ. Однако 39% вовсе никогда не проходили курсы для повышения квалификации, но 60% граждан повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2024 года среди 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240606/tsennost-1950882323.html
https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584297471_14:0:1153:854_1920x0_80_0_0_7035ca4e71d40cac546d969fa5dfe007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия, навигатор абитуриента
Общество, ВЦИОМ, Россия, Навигатор абитуриента
Опрос показал, сколько россиян считают себя квалифицированными работниками
ВЦИОМ: 41% россиян считают себя квалифицированными специалистами
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (60%) считают достаточным для себя только высшее образования, включая два высших и аспирантуру, при этом только 41% говорят, что считают свою квалификацию соответствующей выполняемой работе, сообщает ВЦИОМ.
Согласно опросу, 50% россиян говорят, что считают для себя достаточным высшее образование, 8% - два высших, еще 2% - аспирантуру. При этом среднее-специальное расценивают подходящим 27% опрошенных, среднее - лишь 5%.
При этом, только четверо из десяти (41%) говорят, что их квалификация полностью соответствует их работе, 8% уверены, что их компетенция выше, 6% - что им не хватает ее, 13% сказали, что работают по другой специальности, равноценной полученной. Почти треть (30%) сказали, что не работают в данный момент, говорится в исследовании.
На вопрос о том, как часто по мнению россиян необходимо повышать свою квалификацию, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке труда, 35% сказали, что ежегодно, 33,5% - раз в три года, 17% - раз в пять лет и лишь 8,5% сказали, что нет такой необходимости, сообщил ВЦИОМ. Однако 39% вовсе никогда не проходили курсы для повышения квалификации, но 60% граждан повышали свою квалификацию в течение последних пяти лет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля 2024 года среди 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.