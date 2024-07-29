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ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vsu-1962785108.html
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки - РИА Новости, 29.07.2024
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки
Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:19
2024-07-29T19:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.45 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении предствительства. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку повреждения получила автозаправочная станция. Кроме того, ВСУ с 17.40 по 18.50 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на центр Горловки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.45 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении предствительства.
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Вчера, 15:18
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку повреждения получила автозаправочная станция.
Кроме того, ВСУ с 17.40 по 18.50 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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