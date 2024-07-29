https://ria.ru/20240729/vsu-1962785108.html
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки - РИА Новости, 29.07.2024
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки
Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:19
2024-07-29T19:19
2024-07-29T19:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.45 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении предствительства. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку повреждения получила автозаправочная станция. Кроме того, ВСУ с 17.40 по 18.50 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпасы с дронов на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы на центр Горловки