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На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара - РИА Новости, 29.07.2024
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10:34 29.07.2024 (обновлено: 12:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html
На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара
На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара - РИА Новости, 29.07.2024
На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара
Артобстрел украинских войск затронул границы Энергодара в Запорожской области, пострадавших в результате обстрела и разрушений, по предварительным данным, нет,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:34
2024-07-29T12:08
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Артобстрел украинских войск затронул границы Энергодара в Запорожской области, пострадавших в результате обстрела и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Артобстрел (велся) по границе города. Пострадавших и разрушений (предварительно) нет" , - сказала Яшина. Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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энергодар, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС прокомментировали обстрел ВСУ Энергодара

Яшина: обстрел ВСУ затронул границы Энергодара, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Артобстрел украинских войск затронул границы Энергодара в Запорожской области, пострадавших в результате обстрела и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«
"Артобстрел (велся) по границе города. Пострадавших и разрушений (предварительно) нет" , - сказала Яшина.
Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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ЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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