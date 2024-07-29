https://ria.ru/20240729/vsu-1962612575.html

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник

За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:40

2024-07-29T09:40

2024-07-29T09:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

россия

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ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 20 артиллерийских ударов. Еще 16 прилетов было зафиксировано ночью. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Под огнем оказались населенные пункты: Великие Копани, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html

херсонская область

новая каховка

россия

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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, россия