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ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 29.07.2024
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:40
2024-07-29T09:40
2024-07-29T09:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 29 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 20 артиллерийских ударов. Еще 16 прилетов было зафиксировано ночью. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Под огнем оказались населенные пункты: Великие Копани, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра