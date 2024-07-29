https://ria.ru/20240729/vospitatel-1962634768.html
Воспитателя детсада на Ямале осудили за истязания детей
Воспитателя детсада на Ямале осудили за истязания детей - РИА Новости, 29.07.2024
Воспитателя детсада на Ямале осудили за истязания детей
Воспитатель детского сада в городе Губкинском получила три года условно за систематические истязания двух детей, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:27
2024-07-29T11:27
2024-07-29T11:27
происшествия
губкинский
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ямал
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воспитатель детского сада в городе Губкинском получила три года условно за систематические истязания двух детей, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. По данным местных соцсетей, жестокому обращению в одном из частных детсадов в Губкинском подверглись несколько детей. Отмечалось, что воспитаннику примотали скотчем обувь к ноге за то, что ребенок не смог снять вовремя застежку на сандалии. Уточнялось, что в группе установлена система видеонаблюдения, однако это не помешало воспитателям пинать детей по ногам, дергать их за пальцы, бить по ягодицам. После соответствующей проверки следователями было возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних. Отмечается, что судом и следствием установлено систематическое применение насилия к двум воспитанникам со стороны воспитателя детского сада в городе Губкинский, из-за чего дети испытывали физические и психические страдания. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. В качестве дополнительного наказания судом наложен запрет на педагогическую деятельность сроком на 2,5 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/ulan-ude-1961710708.html
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происшествия, губкинский, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Губкинский, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Воспитателя детсада на Ямале осудили за истязания детей
Воспитатель детсада на Ямале получила три года условно за истязания двух детей
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Воспитатель детского сада в городе Губкинском получила три года условно за систематические истязания двух детей, сообщается в Telegram-канале
СУ СК России по ЯНАО.
По данным местных соцсетей, жестокому обращению в одном из частных детсадов в Губкинском подверглись несколько детей. Отмечалось, что воспитаннику примотали скотчем обувь к ноге за то, что ребенок не смог снять вовремя застежку на сандалии. Уточнялось, что в группе установлена система видеонаблюдения, однако это не помешало воспитателям пинать детей по ногам, дергать их за пальцы, бить по ягодицам. После соответствующей проверки следователями было возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних.
Отмечается, что судом и следствием установлено систематическое применение насилия к двум воспитанникам со стороны воспитателя детского сада в городе Губкинский, из-за чего дети испытывали физические и психические страдания.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. В качестве дополнительного наказания судом наложен запрет на педагогическую деятельность сроком на 2,5 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших", - говорится в сообщении.