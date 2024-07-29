https://ria.ru/20240729/voennye-1962713949.html

"Хезболла" заявила об обстреле израильской позиции на границе

"Хезболла" заявила об обстреле израильской позиции на границе - РИА Новости, 29.07.2024

"Хезболла" заявила об обстреле израильской позиции на границе

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило об обстреле израильской позиции вблизи границы с Ливаном. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:25

2024-07-29T15:25

2024-07-29T15:25

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 29 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило об обстреле израильской позиции вблизи границы с Ливаном. "В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его мужественного и благородного сопротивления, а также в ответ на атаку и убийства, совершенные израильским врагом в городе Шакра, бойцы "Исламского сопротивления" в понедельник обстреляли позицию "Аль-Багдади" десятками ракет типа "Катюша", - говорится в сообщении в Telegram-канале движения. Ранее высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром 28 июля армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами - особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе шестидневной войны в 1967 году, а также четвертой арабо-израильской войны в 1973 году две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал это решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240728/israel-1962572773.html

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ливан

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году