https://ria.ru/20240729/vodosnabzhenie-1962709421.html

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий - РИА Новости, 29.07.2024

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:10

2024-07-29T15:10

2024-07-29T15:10

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более чем 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В этом году все работы на тепловых сетях и связанные с ними ограничения в поставках горячей воды разделены на 590 десятидневных этапов. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Он отметил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на 7,2 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 4,4 тысячи километров. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - добавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

https://ria.ru/20240326/seti-1935813684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы