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В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий - РИА Новости, 29.07.2024
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В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий
В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий - РИА Новости, 29.07.2024
В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий
Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:10
2024-07-29T15:10
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общество
жкх
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петр бирюков
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более чем 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В этом году все работы на тепловых сетях и связанные с ними ограничения в поставках горячей воды разделены на 590 десятидневных этапов. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Он отметил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на 7,2 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 4,4 тысячи километров. "В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - добавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.
https://ria.ru/20240326/seti-1935813684.html
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общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сезонное отключение горячей воды
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 39 тысячах зданий после проведения гидравлических испытаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более чем 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В этом году все работы на тепловых сетях и связанные с ними ограничения в поставках горячей воды разделены на 590 десятидневных этапов.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на 7,2 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 4,4 тысячи километров.
«
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - добавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.
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