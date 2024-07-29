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Глава МИД Венесуэлы от имени Мадуро поблагодарил Путина за поздравления - РИА Новости, 29.07.2024
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19:08 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962783456.html
Глава МИД Венесуэлы от имени Мадуро поблагодарил Путина за поздравления
Глава МИД Венесуэлы от имени Мадуро поблагодарил Путина за поздравления - РИА Новости, 29.07.2024
Глава МИД Венесуэлы от имени Мадуро поблагодарил Путина за поздравления
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль от имени президента страны Николаса Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с переизбранием Мадуро. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:08
2024-07-29T19:08
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николас мадуро
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выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль от имени президента страны Николаса Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с переизбранием Мадуро. Ранее Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ. "От имени президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину за его добрые пожелания развития и благополучия нашей нации. Мы высоко ценим Вашу твердую приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой", - написал Хиль в социальной сети X. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля. Ранее Колумбия и Испания призвали к независимому подсчету и проверке голосов на выборах в Венесуэле. Аргентинский президент Хавьер Милей еще до представления официальных результатов голосования заявил, что не признает победу Мадуро. МИД Чили также заявил, что "воздержится" от признания итогов выборов до выводов наблюдателей. Кроме того, победу Мадуро отказались признавать власти Перу и Коста-Рики.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html
https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html
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в мире, венесуэла, россия, колумбия, николас мадуро, владимир путин, хавьер милей, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Россия, Колумбия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Хавьер Милей, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Глава МИД Венесуэлы от имени Мадуро поблагодарил Путина за поздравления

Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Путина за поздравления Мадуро с переизбранием

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль от имени президента страны Николаса Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с переизбранием Мадуро.
Ранее Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы подтвердил готовность к конструктивной совместной работе, отметив, что тот всегда желанный гость в РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Биография Николаса Мадуро
Вчера, 12:35
"От имени президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину за его добрые пожелания развития и благополучия нашей нации. Мы высоко ценим Вашу твердую приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой", - написал Хиль в социальной сети X.
Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо ранее сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий глава государства Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, прошедших 28 июля.
Ранее Колумбия и Испания призвали к независимому подсчету и проверке голосов на выборах в Венесуэле. Аргентинский президент Хавьер Милей еще до представления официальных результатов голосования заявил, что не признает победу Мадуро. МИД Чили также заявил, что "воздержится" от признания итогов выборов до выводов наблюдателей. Кроме того, победу Мадуро отказались признавать власти Перу и Коста-Рики.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Как ни пытались снести". В СФ отреагировали на победу Мадуро на выборах
Вчера, 14:57
 
В миреВенесуэлаРоссияКолумбияНиколас МадуроВладимир ПутинХавьер МилейВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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