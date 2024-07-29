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Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
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12:54 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962662569.html
Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков
Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях, это в интересах народов двух стран, заявил журналистам... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:54
2024-07-29T12:54
венесуэла
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях, это в интересах народов двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и в чувствительных. И, конечно, мы уделяем большое внимание... знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и россиян. Поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой", - сказал Песков на вопрос, предусматривается ли возможность расширения сотрудничества между Россией и Венесуэлой в оборонной области. Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы отметил, что отношения РФ и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства, а его деятельность будет способствовать их развитию.
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венесуэла, россия
Венесуэла, Россия
Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков

Песков: Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях, это в интересах народов двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и в чувствительных. И, конечно, мы уделяем большое внимание... знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и россиян. Поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой", - сказал Песков на вопрос, предусматривается ли возможность расширения сотрудничества между Россией и Венесуэлой в оборонной области.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы отметил, что отношения РФ и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства, а его деятельность будет способствовать их развитию.
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