Россия намерена развивать отношения с Венесуэлой, заявил Песков
Песков: Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия намерена всесторонне развивать отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях, это в интересах народов двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и в чувствительных. И, конечно, мы уделяем большое внимание... знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и россиян. Поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой", - сказал Песков на вопрос, предусматривается ли возможность расширения сотрудничества между Россией и Венесуэлой в оборонной области.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы отметил, что отношения РФ и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства, а его деятельность будет способствовать их развитию.