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Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле
Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:58
2024-07-29T07:58
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. "В связи с ситуацией в Венесуэле мы верим, что важно подождать мнения международных наблюдателей, а также проверки всех актов, которые должны быть проанализированы оппозицией. Мы воздержимся от признания непроверенных результатов", - написал министр в X. Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
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в мире, венесуэла, чили, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Чили, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле
Ван Клаверен: Чили дождется выводов наблюдателей на выборах в Венесуэле