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Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
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07:58 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962599049.html
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле
Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:58
2024-07-29T11:08
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. "В связи с ситуацией в Венесуэле мы верим, что важно подождать мнения международных наблюдателей, а также проверки всех актов, которые должны быть проанализированы оппозицией. Мы воздержимся от признания непроверенных результатов", - написал министр в X. Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html
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в мире, венесуэла, чили, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Чили, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле

Ван Клаверен: Чили дождется выводов наблюдателей на выборах в Венесуэле

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен.
"В связи с ситуацией в Венесуэле мы верим, что важно подождать мнения международных наблюдателей, а также проверки всех актов, которые должны быть проанализированы оппозицией. Мы воздержимся от признания непроверенных результатов", - написал министр в X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
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Вчера, 06:34
 
В миреВенесуэлаЧилиВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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