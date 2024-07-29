https://ria.ru/20240729/venesuela-1962599049.html

Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле

Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Чили временно воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле

Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:58

2024-07-29T07:58

2024-07-29T11:08

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Чили воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей, сообщил глава МИД страны Альберто ван Клаверен. "В связи с ситуацией в Венесуэле мы верим, что важно подождать мнения международных наблюдателей, а также проверки всех актов, которые должны быть проанализированы оппозицией. Мы воздержимся от признания непроверенных результатов", - написал министр в X. Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html

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в мире, венесуэла, чили, выборы президента венесуэлы — 2024