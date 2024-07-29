https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html

Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил в соцсети X, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из его слов. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:34

2024-07-29T06:34

2024-07-29T11:08

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николас мадуро

хавьер милей

выборы президента венесуэлы — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил в соцсети X, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из его слов."Данные свидетельствуют о победе оппозиции... Аргентина не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа", - написал Милей.Официальные данные по итогам подсчёта голосов на выборах президента Венесуэлы пока представлены не были.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html

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в мире, венесуэла, аргентина, николас мадуро, хавьер милей, выборы президента венесуэлы — 2024