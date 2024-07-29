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Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
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06:34 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил в соцсети X, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из его слов. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:34
2024-07-29T11:08
в мире
венесуэла
аргентина
николас мадуро
хавьер милей
выборы президента венесуэлы — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил в соцсети X, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из его слов."Данные свидетельствуют о победе оппозиции... Аргентина не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа", - написал Милей.Официальные данные по итогам подсчёта голосов на выборах президента Венесуэлы пока представлены не были.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html
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в мире, венесуэла, аргентина, николас мадуро, хавьер милей, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Николас Мадуро, Хавьер Милей, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Милей заявил, что не признает победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил в соцсети X, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из его слов.
"Данные свидетельствуют о победе оппозиции... Аргентина не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа", - написал Милей.
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Вчера, 06:19
Официальные данные по итогам подсчёта голосов на выборах президента Венесуэлы пока представлены не были.
 
В миреВенесуэлаАргентинаНиколас МадуроХавьер МилейВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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