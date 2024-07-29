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Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины - РИА Новости, 29.07.2024
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06:24 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595009.html
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины - РИА Новости, 29.07.2024
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:24
2024-07-29T11:08
в мире
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аргентина
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует из публикаций политиков в соцсети X. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы, на которых основная борьба идет между действующим президентом Николасом Мадуро и представителем оппозиционной коалиции Единая демократическая платформа PUD Эдмундо Гонсалес. "Мадуро, признай поражение. Разница в голосах против чавистов (сторонников Мадуро – ред.) огромна", - написала Мондино в X. "Лживый и безответственный министр иностранных дел правительства нацистов, нарушителей прав человека, ваш народ будет вас судить... В Венесуэле восторжествовал мир. Здесь никогда не будут править такие ненормальные, как (президент Аргентины Хавьер – ред.) Милей", - написал в ответ венесуэльский министр. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html
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в мире, венесуэла, аргентина, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины

Глава МИД Венесуэлы Хиль назвал министра иностранных дел Аргентины лгуньей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует из публикаций политиков в соцсети X.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы, на которых основная борьба идет между действующим президентом Николасом Мадуро и представителем оппозиционной коалиции Единая демократическая платформа PUD Эдмундо Гонсалес.
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Вчера, 06:19
"Мадуро, признай поражение. Разница в голосах против чавистов (сторонников Мадуро – ред.) огромна", - написала Мондино в X.
"Лживый и безответственный министр иностранных дел правительства нацистов, нарушителей прав человека, ваш народ будет вас судить... В Венесуэле восторжествовал мир. Здесь никогда не будут править такие ненормальные, как (президент Аргентины Хавьер – ред.) Милей", - написал в ответ венесуэльский министр.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
Вчера, 04:33
 
В миреВенесуэлаАргентинаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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