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Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины - РИА Новости, 29.07.2024
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:24
2024-07-29T06:24
2024-07-29T11:08
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует из публикаций политиков в соцсети X. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы, на которых основная борьба идет между действующим президентом Николасом Мадуро и представителем оппозиционной коалиции Единая демократическая платформа PUD Эдмундо Гонсалес. "Мадуро, признай поражение. Разница в голосах против чавистов (сторонников Мадуро – ред.) огромна", - написала Мондино в X. "Лживый и безответственный министр иностранных дел правительства нацистов, нарушителей прав человека, ваш народ будет вас судить... В Венесуэле восторжествовал мир. Здесь никогда не будут править такие ненормальные, как (президент Аргентины Хавьер – ред.) Милей", - написал в ответ венесуэльский министр. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
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в мире, венесуэла, аргентина, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины
Глава МИД Венесуэлы Хиль назвал министра иностранных дел Аргентины лгуньей