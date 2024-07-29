https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595009.html

Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины

Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины - РИА Новости, 29.07.2024

Глава МИД Венесуэлы раскритиковал министра иностранных дел Аргентины

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:24

2024-07-29T06:24

2024-07-29T11:08

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выборы президента венесуэлы — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной и лгуньей министра иностранных дел Аргентины из-за ее утверждений о выборах президента Венесуэлы, следует из публикаций политиков в соцсети X. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы, на которых основная борьба идет между действующим президентом Николасом Мадуро и представителем оппозиционной коалиции Единая демократическая платформа PUD Эдмундо Гонсалес. "Мадуро, признай поражение. Разница в голосах против чавистов (сторонников Мадуро – ред.) огромна", - написала Мондино в X. "Лживый и безответственный министр иностранных дел правительства нацистов, нарушителей прав человека, ваш народ будет вас судить... В Венесуэле восторжествовал мир. Здесь никогда не будут править такие ненормальные, как (президент Аргентины Хавьер – ред.) Милей", - написал в ответ венесуэльский министр. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html

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в мире, венесуэла, аргентина, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024