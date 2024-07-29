https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html

В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине

В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине - РИА Новости, 29.07.2024

В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине

Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:33

2024-07-29T04:33

2024-07-29T04:33

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента Венесуэлы, заявил замглавы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес. "Мы обвиняем правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея в угрозе вторжения в посольство Венесуэлы в Аргентине в нарушение Венской конвенции. Мы возлагаем на Милея ответственность за физическую неприкосновенность нашего дипломатического персонала. Не потерпим никаких угроз", - написал замминистра в X. Слова Рамиреса стали ответом на фото, которое опубликовала в соцсети X министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. На снимке министр стоит в толпе людей, фотографию сопровождает запись: "Мы находимся у посольства Венесуэлы, ожидая результатов вместе с сотнями людей". Также на фото есть глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ранее к посольству Венесуэлы приходил министр обороны Луис Петри. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Николас Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Позднее избирком Венесуэлы должен опубликовать результаты голосования. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.

https://ria.ru/20240720/venesuela-1960862022.html

https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html

венесуэла

аргентина

каракас

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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро