https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине - РИА Новости, 29.07.2024
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:33
2024-07-29T04:33
2024-07-29T04:33
в мире
венесуэла
аргентина
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента Венесуэлы, заявил замглавы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес. "Мы обвиняем правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея в угрозе вторжения в посольство Венесуэлы в Аргентине в нарушение Венской конвенции. Мы возлагаем на Милея ответственность за физическую неприкосновенность нашего дипломатического персонала. Не потерпим никаких угроз", - написал замминистра в X. Слова Рамиреса стали ответом на фото, которое опубликовала в соцсети X министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. На снимке министр стоит в толпе людей, фотографию сопровождает запись: "Мы находимся у посольства Венесуэлы, ожидая результатов вместе с сотнями людей". Также на фото есть глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ранее к посольству Венесуэлы приходил министр обороны Луис Петри. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Николас Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Позднее избирком Венесуэлы должен опубликовать результаты голосования. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240720/venesuela-1960862022.html
https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html
венесуэла
аргентина
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_9d31109dd4149ec8c38e3e1f3945e531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
Венесуэла обвинила Аргентину в угрозе вторжения в ее посольство в Буэнос-Айресе
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента Венесуэлы, заявил замглавы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес.
"Мы обвиняем правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея в угрозе вторжения в посольство Венесуэлы в Аргентине в нарушение Венской конвенции. Мы возлагаем на Милея ответственность за физическую неприкосновенность нашего дипломатического персонала. Не потерпим никаких угроз", - написал замминистра в X.
Слова Рамиреса стали ответом на фото, которое опубликовала в соцсети X министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. На снимке министр стоит в толпе людей, фотографию сопровождает запись: "Мы находимся у посольства Венесуэлы, ожидая результатов вместе с сотнями людей".
Также на фото есть глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ранее к посольству Венесуэлы приходил министр обороны Луис Петри.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Николас Мадуро
, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Позднее избирком Венесуэлы должен опубликовать результаты голосования.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.