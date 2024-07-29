Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине - РИА Новости, 29.07.2024
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:33
2024-07-29T04:33
в мире
венесуэла
аргентина
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента Венесуэлы, заявил замглавы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес. "Мы обвиняем правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея в угрозе вторжения в посольство Венесуэлы в Аргентине в нарушение Венской конвенции. Мы возлагаем на Милея ответственность за физическую неприкосновенность нашего дипломатического персонала. Не потерпим никаких угроз", - написал замминистра в X. Слова Рамиреса стали ответом на фото, которое опубликовала в соцсети X министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. На снимке министр стоит в толпе людей, фотографию сопровождает запись: "Мы находимся у посольства Венесуэлы, ожидая результатов вместе с сотнями людей". Также на фото есть глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ранее к посольству Венесуэлы приходил министр обороны Луис Петри. В воскресенье в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Николас Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Позднее избирком Венесуэлы должен опубликовать результаты голосования. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240720/venesuela-1960862022.html
https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html
венесуэла
аргентина
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_9d31109dd4149ec8c38e3e1f3945e531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине

Венесуэла обвинила Аргентину в угрозе вторжения в ее посольство в Буэнос-Айресе

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Каракас считает, что есть угроза со стороны властей Аргентины вторгнуться в ее посольство в Буэнос-Айресе, где проходило голосование на выборах президента Венесуэлы, заявил замглавы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес.
"Мы обвиняем правительство (президента Аргентины) Хавьера Милея в угрозе вторжения в посольство Венесуэлы в Аргентине в нарушение Венской конвенции. Мы возлагаем на Милея ответственность за физическую неприкосновенность нашего дипломатического персонала. Не потерпим никаких угроз", - написал замминистра в X.
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Латинской Америке потребовали от Каракаса не преследовать оппозицию
20 июля, 02:12
Слова Рамиреса стали ответом на фото, которое опубликовала в соцсети X министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. На снимке министр стоит в толпе людей, фотографию сопровождает запись: "Мы находимся у посольства Венесуэлы, ожидая результатов вместе с сотнями людей".
Также на фото есть глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ранее к посольству Венесуэлы приходил министр обороны Луис Петри.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Николас Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Позднее избирком Венесуэлы должен опубликовать результаты голосования.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты
21 ноября 2023, 03:46
 
В миреВенесуэлаАргентинаКаракасНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала