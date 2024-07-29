https://ria.ru/20240729/venesuela-1962582334.html
В Венесуэле начали закрываться избирательные участки
В Венесуэле начали закрываться избирательные участки - РИА Новости, 29.07.2024
В Венесуэле начали закрываться избирательные участки
Избирательные участки на президентских выборах в Венесуэле начали закрываться в 18 часов по местному времени. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:48
2024-07-29T01:48
2024-07-29T01:48
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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах в Венесуэле начали закрываться в 18 часов по местному времени. Как сообщали РИА Новости в Национальном избирательном совете, участки для голосования, на которых на момент официального закрытия в 18 часов (01:00 мск) будут очереди избирателей, продолжат работу до последнего посетителя. С 6 утра венесуэльцы массово участвовали в выборах президента, где за пост главы исполнительной власти борются 9 кандидатов от оппозиции и действующий президент Николас Мадуро. О рекордной явке сегодня заявляли штабы всех кандидатов, однако официальные цифры участия на момент закрытия участков не были опубликованы. Корреспонденты РИА Новости, которые побывали в различных центрах голосования, наблюдали с раннего утра стометровые очереди и непрерывный поток избирателей. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
В Венесуэле начали закрываться избирательные участки
В Венесуэле начали закрываться избирательные участки на выборах президента
КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Избирательные участки на президентских выборах в Венесуэле начали закрываться в 18 часов по местному времени.
Как сообщали РИА Новости в Национальном избирательном совете, участки для голосования, на которых на момент официального закрытия в 18 часов (01:00 мск) будут очереди избирателей, продолжат работу до последнего посетителя.
С 6 утра венесуэльцы массово участвовали в выборах президента, где за пост главы исполнительной власти борются 9 кандидатов от оппозиции и действующий президент Николас Мадуро
.
О рекордной явке сегодня заявляли штабы всех кандидатов, однако официальные цифры участия на момент закрытия участков не были опубликованы. Корреспонденты РИА Новости, которые побывали в различных центрах голосования, наблюдали с раннего утра стометровые очереди и непрерывный поток избирателей.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.