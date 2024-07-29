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Названа главная тема ВЭФ-2024 - РИА Новости, 29.07.2024
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09:52 29.07.2024 (обновлено: 09:53 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html
Названа главная тема ВЭФ-2024
Названа главная тема ВЭФ-2024 - РИА Новости, 29.07.2024
Названа главная тема ВЭФ-2024
Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:53
экономика
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова. "Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Росконгресс" Кобякова. По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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экономика, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет
Названа главная тема ВЭФ-2024

"Росконгресс": главной темой ВЭФ-2024 станет "Дальний Восток – 2030"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума
Участник Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник Восточного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова.
"Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Росконгресс" Кобякова.
По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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ЭкономикаРоссияВладивостокАнтон КобяковДальневосточный федеральный университет
 
 
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