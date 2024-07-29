https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html
Названа главная тема ВЭФ-2024
Названа главная тема ВЭФ-2024 - РИА Новости, 29.07.2024
Названа главная тема ВЭФ-2024
Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:52
2024-07-29T09:53
экономика
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055784_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_a9174e03dbc8cb85e591dde65dae8593.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова. "Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Росконгресс" Кобякова. По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20240709/chekunki-1958406873.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055784_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_ca522a3639fd8dffb9c7f33a01f9c508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет
Названа главная тема ВЭФ-2024
"Росконгресс": главной темой ВЭФ-2024 станет "Дальний Восток – 2030"