https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html

Названа главная тема ВЭФ-2024

Названа главная тема ВЭФ-2024 - РИА Новости, 29.07.2024

Названа главная тема ВЭФ-2024

Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:52

2024-07-29T09:52

2024-07-29T09:53

экономика

россия

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности", сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова. "Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР", - цитирует фонд "Росконгресс" Кобякова. По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20240709/chekunki-1958406873.html

россия

владивосток

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экономика, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет