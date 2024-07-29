https://ria.ru/20240729/ukraina-1962766526.html

Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках - РИА Новости, 29.07.2024

Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Офис Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько их сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах ВСУ, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:59

2024-07-29T17:59

2024-07-29T18:01

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_a2afab8bb9834ca8e0f41e385cd90351.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько их сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах ВСУ, заявил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.В минобороны Украины ранее предупредили, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Размер взыскания от 15 до 25,5 тысячи гривен (366,3 - 622,6 доллара). Первый заместитель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук 18 июля заявил, что минимум 6 миллионов граждан Украины попадают под штрафы за то, что за два месяца не обновили свои военно-учетные данные в реестре военнообязанных. "В офисе президента засекретили информацию о том, сколько сотрудников офиса президента обновили данные в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и сколько служат в ВСУ", - написал Дубинский.В подтверждение своих слов он опубликовал ответ офиса Зеленского на депутатский запрос. Там говорится, что подобные сведения являются информацией с ограниченным доступом. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960735067.html

https://ria.ru/20240714/voennoobyazannye-1959627591.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины