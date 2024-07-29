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Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках - РИА Новости, 29.07.2024
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17:59 29.07.2024 (обновлено: 18:01 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962766526.html
Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках
Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках - РИА Новости, 29.07.2024
Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках
Офис Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько их сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах ВСУ, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:59
2024-07-29T18:01
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько их сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах ВСУ, заявил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.В минобороны Украины ранее предупредили, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Размер взыскания от 15 до 25,5 тысячи гривен (366,3 - 622,6 доллара). Первый заместитель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук 18 июля заявил, что минимум 6 миллионов граждан Украины попадают под штрафы за то, что за два месяца не обновили свои военно-учетные данные в реестре военнообязанных. "В офисе президента засекретили информацию о том, сколько сотрудников офиса президента обновили данные в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и сколько служат в ВСУ", - написал Дубинский.В подтверждение своих слов он опубликовал ответ офиса Зеленского на депутатский запрос. Там говорится, что подобные сведения являются информацией с ограниченным доступом. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960735067.html
https://ria.ru/20240714/voennoobyazannye-1959627591.html
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Дубинский: офис Зеленского засекретил данные о службе службе сотрудников в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько их сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах ВСУ, заявил в понедельник депутат украинского парламента Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
В минобороны Украины ранее предупредили, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. Размер взыскания от 15 до 25,5 тысячи гривен (366,3 - 622,6 доллара). Первый заместитель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук 18 июля заявил, что минимум 6 миллионов граждан Украины попадают под штрафы за то, что за два месяца не обновили свои военно-учетные данные в реестре военнообязанных.
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"В офисе президента засекретили информацию о том, сколько сотрудников офиса президента обновили данные в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и сколько служат в ВСУ", - написал Дубинский.
В подтверждение своих слов он опубликовал ответ офиса Зеленского на депутатский запрос. Там говорится, что подобные сведения являются информацией с ограниченным доступом.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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