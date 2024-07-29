https://ria.ru/20240729/ukraina-1962751120.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.07.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:17

2024-07-29T17:17

2024-07-29T17:17

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучала в 16.02 мск. Через полчаса тревога распространилась на Харьковскую область, в Полтавской области тревогу объявили в 17.03. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html

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