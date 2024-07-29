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СМИ: США настороженно относятся к требованию России о нейтралитете Украины - РИА Новости, 29.07.2024
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15:30 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962715633.html
СМИ: США настороженно относятся к требованию России о нейтралитете Украины
СМИ: США настороженно относятся к требованию России о нейтралитете Украины - РИА Новости, 29.07.2024
СМИ: США настороженно относятся к требованию России о нейтралитете Украины
Администрация президента США Джо Байдена все еще настороженно относится к требованию России, согласно которому Украина должна принять нейтральный статус, заявил РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:30
2024-07-29T15:30
в мире
россия
украина
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена все еще настороженно относится к требованию России, согласно которому Украина должна принять нейтральный статус, заявил колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Администрация Байдена до сих пор настороженно относится к требованию России о нейтральной Украине", - говорится в сообщении. По словам Рахмана, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сказал ему, что Москве нужна "скованная Украина", а Вашингтон не позволит РФ "подчинить" ее. По информации колумниста, ряд лиц в Вашингтоне поддерживают "израильский вариант" для Украины, который предполагает отсутствие официальных обязательств по защите и наращивание потенциала Киева за счет военной помощи. Рахман не уточнил, кем именно являются сторонники этой идеи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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в мире, россия, украина, джо байден, джейк салливан
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан
СМИ: США настороженно относятся к требованию России о нейтралитете Украины

FT: кабинет Байдена настороженно относится к требованию о нейтралитете Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена все еще настороженно относится к требованию России, согласно которому Украина должна принять нейтральный статус, заявил колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Администрация Байдена до сих пор настороженно относится к требованию России о нейтральной Украине", - говорится в сообщении.
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26 июля, 19:55
По словам Рахмана, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сказал ему, что Москве нужна "скованная Украина", а Вашингтон не позволит РФ "подчинить" ее.
По информации колумниста, ряд лиц в Вашингтоне поддерживают "израильский вариант" для Украины, который предполагает отсутствие официальных обязательств по защите и наращивание потенциала Киева за счет военной помощи. Рахман не уточнил, кем именно являются сторонники этой идеи.
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25 июля, 20:01
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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25 июля, 21:19
 
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