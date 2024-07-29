https://ria.ru/20240729/ukraina-1962608790.html

В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 29.07.2024

В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

Некоторые страны Североатлантического альянса могут перестать помогать Украине в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который с... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:22

2024-07-29T09:22

2024-07-29T09:28

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нато

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Некоторые страны Североатлантического альянса могут перестать помогать Украине в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который с большей долей вероятности захочет завершить конфликт, оставив России новые территории, пишет Politico."Подобный кризис расколет и ослабит НАТО - до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины", — сообщается в материале.В публикации говорится, что если Трамп вновь станет президентом, то Великобритания и другие европейские члены НАТО могут либо согласиться на принудительное урегулирование в пользу России, либо продолжать помогать Владимиру Зеленскому. Однако в этом случае Вашингтон может прекратить поддержку союзников Киева, которые подливают масла в огонь, поставляя оружие Украине, пишет издание.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240725/tramp-1962050480.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато