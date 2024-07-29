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В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 29.07.2024
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09:22 29.07.2024 (обновлено: 09:28 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962608790.html
В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - РИА Новости, 29.07.2024
В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
Некоторые страны Североатлантического альянса могут перестать помогать Украине в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который с... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:22
2024-07-29T09:28
в мире
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сша
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Некоторые страны Североатлантического альянса могут перестать помогать Украине в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который с большей долей вероятности захочет завершить конфликт, оставив России новые территории, пишет Politico."Подобный кризис расколет и ослабит НАТО - до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины", — сообщается в материале.В публикации говорится, что если Трамп вновь станет президентом, то Великобритания и другие европейские члены НАТО могут либо согласиться на принудительное урегулирование в пользу России, либо продолжать помогать Владимиру Зеленскому. Однако в этом случае Вашингтон может прекратить поддержку союзников Киева, которые подливают масла в огонь, поставляя оружие Украине, пишет издание.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

Politico: некоторые страны НАТО могут отказаться помогать Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Некоторые страны Североатлантического альянса могут перестать помогать Украине в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, который с большей долей вероятности захочет завершить конфликт, оставив России новые территории, пишет Politico.
"Подобный кризис расколет и ослабит НАТО - до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины", — сообщается в материале.
В публикации говорится, что если Трамп вновь станет президентом, то Великобритания и другие европейские члены НАТО могут либо согласиться на принудительное урегулирование в пользу России, либо продолжать помогать Владимиру Зеленскому. Однако в этом случае Вашингтон может прекратить поддержку союзников Киева, которые подливают масла в огонь, поставляя оружие Украине, пишет издание.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Не отвечает интересам". СМИ раскрыли планы Трампа на Украину
25 июля, 22:36
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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