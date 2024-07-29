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В Уфе ребенок упал с пятого этажа - РИА Новости, 29.07.2024
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18:49 29.07.2024 (обновлено: 19:01 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ufa-1962778674.html
В Уфе ребенок упал с пятого этажа
В Уфе ребенок упал с пятого этажа - РИА Новости, 29.07.2024
В Уфе ребенок упал с пятого этажа
Двухлетний малыш упал с пятого этажа жилого дома в Уфе, ребенок госпитализирован, сообщает управление гражданской защиты города. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:49
2024-07-29T19:01
происшествия
уфа
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Двухлетний малыш упал с пятого этажа жилого дома в Уфе, ребенок госпитализирован, сообщает управление гражданской защиты города. &quot;Сегодня вечером в единую дежурную диспетчерскую службы Уфы поступила информация о том, что по улице Правды, дом 31/1 произошло падение ребёнка. &lt;...&gt; На место выехали экстренные службы. По прибытии информация подтвердилась&quot;, - говорится в сообщении.Бригада скорой помощи доставила 2-летнего мальчика в больницу. По предварительной информации, он был дома не один, выпал, когда облокотился на москитную сетку, информирует управление.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе ребенок упал с пятого этажа

В Уфе двухлетний мальчик упал с пятого этажа, его госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 29 июл – РИА Новости. Двухлетний малыш упал с пятого этажа жилого дома в Уфе, ребенок госпитализирован, сообщает управление гражданской защиты города.
«

"Сегодня вечером в единую дежурную диспетчерскую службы Уфы поступила информация о том, что по улице Правды, дом 31/1 произошло падение ребёнка. <...> На место выехали экстренные службы. По прибытии информация подтвердилась", - говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила 2-летнего мальчика в больницу. По предварительной информации, он был дома не один, выпал, когда облокотился на москитную сетку, информирует управление.
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