https://ria.ru/20240729/turtsiya-1962778815.html

Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ

Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ

Туристы стали отдавать предпочтения Греции вместо Турции, пишет Express. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:50

2024-07-29T18:50

2024-07-29T18:52

туризм

турция

греция

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Туристы стали отдавать предпочтения Греции вместо Турции, пишет Express."Турция переживает массовый спад туризма, в результате чего некоторые рестораны в пик сезона полупустые, а туристы, как сообщается, теперь выбирают Грецию", — говорится в материале.Отмечается, что в июне цены в ресторанах и отелях выросли в среднем на 91 процент по сравнению с прошлым годом, превысив и без того небывалую инфляцию в 71,6 процента. Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Киванч Мерич считает, что страна потеряла свое "ценовое преимущество".

https://ria.ru/20240729/turtsiya-1961572953.html

турция

греция

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турция, греция