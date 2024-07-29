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Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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Туризм
 
18:50 29.07.2024 (обновлено: 18:52 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/turtsiya-1962778815.html
Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ
Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ
Туристы стали отдавать предпочтения Греции вместо Турции, пишет Express. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:50
2024-07-29T18:52
туризм
турция
греция
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Туристы стали отдавать предпочтения Греции вместо Турции, пишет Express."Турция переживает массовый спад туризма, в результате чего некоторые рестораны в пик сезона полупустые, а туристы, как сообщается, теперь выбирают Грецию", — говорится в материале.Отмечается, что в июне цены в ресторанах и отелях выросли в среднем на 91 процент по сравнению с прошлым годом, превысив и без того небывалую инфляцию в 71,6 процента. Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Киванч Мерич считает, что страна потеряла свое "ценовое преимущество".
https://ria.ru/20240729/turtsiya-1961572953.html
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Туризм, Турция, Греция
Туристы начали выбирать альтернативу Турции, пишут СМИ

Express: туристы стали отдавать предпочтение Греции вместо Турции

© iStock.com / GivagaБухта Золотой рог в Стамбуле
Бухта Золотой рог в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / Givaga
Бухта Золотой рог в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Туристы стали отдавать предпочтения Греции вместо Турции, пишет Express.
"Турция переживает массовый спад туризма, в результате чего некоторые рестораны в пик сезона полупустые, а туристы, как сообщается, теперь выбирают Грецию", — говорится в материале.
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Отмечается, что в июне цены в ресторанах и отелях выросли в среднем на 91 процент по сравнению с прошлым годом, превысив и без того небывалую инфляцию в 71,6 процента. Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Киванч Мерич считает, что страна потеряла свое "ценовое преимущество".
 
ТуризмТурцияГреция
 
 
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