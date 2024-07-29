https://ria.ru/20240729/turtsija-1962603782.html

В Турции задержали трех наркобаронов

В Турции задержали трех наркобаронов - РИА Новости, 29.07.2024

В Турции задержали трех наркобаронов

Трое разыскиваемых Швецией и Черногорией по "красному" бюллетеню Интерпола наркобаронов задержаны в Турции, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:01

2024-07-29T09:01

2024-07-29T09:01

в мире

швеция

черногория

турция

александр кава

интерпол

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СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Трое разыскиваемых Швецией и Черногорией по "красному" бюллетеню Интерпола наркобаронов задержаны в Турции, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. В частности, в стамбульском районе Бешикташ был задержан разыскиваемый Швецией по обвинению в торговле наркотиками, отмывании денег, подделке документов Александр Густафссон. В Турцию он въехал по поддельному паспорту Польши под именем Александр Кава, сообщил министр. Еще одного разыскиваемого Швецией злоумышленника Александра Недевски задержали на курорте Бодрум. "28 июля в стамбульском районе Авджылар был задержан Драган Павличевич, которого Черногория объявила в розыск 23 июля через Интерпол", - сообщил Ерликая. Павличевич обвиняется в поставках почти двух с половиной тонн кокаина из Эквадора, отметил министр.

https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html

швеция

черногория

турция

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в мире, швеция, черногория, турция, александр кава, интерпол