https://ria.ru/20240729/turtsija-1962603782.html
В Турции задержали трех наркобаронов
В Турции задержали трех наркобаронов - РИА Новости, 29.07.2024
В Турции задержали трех наркобаронов
Трое разыскиваемых Швецией и Черногорией по "красному" бюллетеню Интерпола наркобаронов задержаны в Турции, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:01
2024-07-29T09:01
2024-07-29T09:01
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СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Трое разыскиваемых Швецией и Черногорией по "красному" бюллетеню Интерпола наркобаронов задержаны в Турции, сообщил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. В частности, в стамбульском районе Бешикташ был задержан разыскиваемый Швецией по обвинению в торговле наркотиками, отмывании денег, подделке документов Александр Густафссон. В Турцию он въехал по поддельному паспорту Польши под именем Александр Кава, сообщил министр. Еще одного разыскиваемого Швецией злоумышленника Александра Недевски задержали на курорте Бодрум. "28 июля в стамбульском районе Авджылар был задержан Драган Павличевич, которого Черногория объявила в розыск 23 июля через Интерпол", - сообщил Ерликая. Павличевич обвиняется в поставках почти двух с половиной тонн кокаина из Эквадора, отметил министр.
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в мире, швеция, черногория, турция, александр кава, интерпол
В мире, Швеция, Черногория, Турция, Александр Кава, Интерпол
В Турции задержали трех наркобаронов
МВД: в Турции задержали трех разыскиваемых Швецией и Черногорией наркобаронов