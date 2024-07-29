Панде Жуи из Московского зоопарка подарили торт
Панде Жуи из Московского зоопарка подарили торт с фруктами и овощами
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Панда Жуи из Московского зоопарка отметит день рождения 31 июля, киперы подарили ему предпраздничный торт из ледяной основы с различными фруктами и овощами, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы писали, что с понедельника по воскресенье в Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд Жуи и Диндин. Для гостей подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, конкурс, показы фильмов и церемонии вручения подарков пандам.
Как уточнили в зоопарке, самым ярким событием первого праздничного дня стал мастер-класс по приготовлению элемента обогащения среды для панды. Посетители зоопарка смогли сделать для Жуи большую виноградину из ткани, наполненную лакомствами.
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"Также киперы подарили ему предпраздничный торт, состоящий из ледяной основы и наполненный различными фруктами и овощами", — говорится в сообщении.
Большой панде Диндин 30 июля исполнится семь лет, а 31-го Жуи отметит восьмой день рождения.