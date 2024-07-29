https://ria.ru/20240729/toloraya-1962187739.html

Георгий Толорая: БРИКС создаст новую глобальную политику и экономику

Георгий Толорая: БРИКС создаст новую глобальную политику и экономику - РИА Новости, 29.07.2024

Георгий Толорая: БРИКС создаст новую глобальную политику и экономику

После первого десятилетия существования БРИКС начал терять динамику и двигаться вперед мелкими шажками, вступление же в него с 1 января 2024 года новых членов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:00

2024-07-29T10:00

2024-07-29T11:13

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китай

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После первого десятилетия существования БРИКС начал терять динамику и двигаться вперед мелкими шажками, вступление же в него с 1 января 2024 года новых членов придало объединению импульс, считает исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. В интервью РИА Новости он рассказал, какое место страны БРИКС занимают в пирамиде мировой экономики, что членство в альянсе дало России, почему с таким скрипом идет создание коллективной валюты объединения, и чего ждать от предстоящего осенью в Казани саммита БРИКС. Беседовал Серго Кухианидзе.— В этом году к БРИКС присоединились пять новых государств, альянс расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину человечества. На страны БРИКС теперь приходится более 40% мировой добычи нефти и газа и около четверти мирового экспорта товаров. Как эти цифры влияют на реальный вес объединения, его членов, их экономическое положение в мире?— Да, цифры – вещь, действительно, лукавая. Когда мы говорим, например, об объемах добываемой нефти, газа, других ресурсов, надо смотреть на то, куда они идут. Так вот то, что производится в странах БРИКС, потребляется в основном на Западе.Цифры, которые вы привели, конечно, впечатляют, но рассматривать их нужно не в двухмерном измерении, а в 3D. С одной стороны, все эти цифры важны, поскольку свидетельствуют о том, что соотношение в мире мало-помалу меняется в пользу БРИКС. Но с другой, пока это — лишь количественные изменения.Знаете, если всю мировую экономику вообразить в виде огромной компании, то страны БРИКС будут представлены в ней литейными цехами, сборочными предприятиями, людьми, которые работают в основном руками и молотками, а вот руководство компании, ее бухгалтерия, ученые, инженеры находятся совсем в другом месте.— Поясните. Дайте, пожалуйста, пример.— Не секрет, что себестоимость, допустим, iPhone, который производит Apple на фабрике где-то в Китае, порядка 10, ну от силы 30 долларов, а в Нью-Йорке его продают уже за тысячу. Куда девается разница? Совершенно определенно, что попадает она не в карман китайских рабочих и не в китайское государство. Не китайцы, в конце концов, принимают решение, какую модель айфона запустить, какую снять, стоит ли расширять предприятие, а, быть может, его лучше закрыть в КНР.То есть БРИКС, тем странам, которые в него входят, еще предстоит создать систему, которая была бы самодостаточной или, во всяком случае, не находилась под финансовым и в первую очередь технологическим контролем западного капитала.— Не в этом-то и была основная идея при создании БРИКС 15 лет назад?— Верно, именно этим руководствовались Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР – страны-основатели БРИКС, как не-западного формирования, как альянса государств, которых не устраивает нынешний мировой порядок, включающий в себя в качестве самого главного не столько силовой компонент, сколько финансово-экономический, который позволяет американским пенсионерам и безработным жировать за счет труда китайских, вьетнамских и других рабочих. Если выражаться в марксистских терминах.Понимаете, БРИКС возник как ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года. Странами, первоначально стоявшими у его истоков, двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу, вызвавшему тот самый жестокий финансовый кризис.Ведь каждая из стран-основателей БРИКС представляет не только крупное государство с развивающейся экономикой, но и целую цивилизацию: китайскую, индийскую, латиноамериканскую. Это, если хотите, изначально был союз цивилизаций, которые в концентрированном виде выражали не только свои интересы, но и окружающих их государств, которые тяготели к сотрудничеству с ними.— Почему вы говорите об этом союзе БРИКС в прошедшем времени?— Потому, что в 2023 году БРИКС в том виде приказал долго жить. Тот БРИКС перестал существовать, как только на саммите, состоявшемся в прошлом году в Йоханнесбурге, было принято решение о расширении объединения, о присоединении к нему Ирана, Эфиопии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. При всем уважении, все эти новые члены не отличаются теми характеристиками, которые присущи государствам, создавшим альянс.Поэтому сегодня БРИКС, по моему убеждению, переживает второе рождение, трансформацию, видоизменяется на наших глазах в нечто иное. Во что? В переговорную платформу не-западного мира, мирового большинства, как сейчас принято говорить.— То есть БРИКС умер, да здравствует БРИКС!— Именно так, при этом самое важное понять, как система "старого" БРИКС, во главе с его ядром, переварит теперь новые страны, насколько они смогут вписаться в процедуры и в процессы, происходящие в объединении. Пока вроде бы все идет успешно, хотя прошло всего полгода. Начавшийся процесс расширения БРИКС займет в итоге, думаю, лет 10-15, в течение которых и будет сформирована стабильная картина.— Нет ли у вас ощущения, что БРИКС стал слабее?— Нет, слабее он не стал точно. Просто БРИКС приобрел другой характер. Он, скажем, из носорога превратился в слона – животным, может, и не таким быстрым, но более крупным, сильным.Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия. Альянс начал несколько тормозить, двигаться вперед весьма мелкими шажками.А вот новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить. Очередь в альянс насчитывает уже около 30 государств. Это придало объединению совсем иную динамику. С появлением новых членов БРИКС получил по-настоящему сильный толчок в своем развитии.Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы.— Антизападной?— Нет, хотя БРИКС создавался, как противовес Западу, антизападным альянсом его не назовешь. В конце концов, из всех членов объединения лишь Россия находится сейчас в прямой конфронтации с Западом. Это — существенный момент, о котором нельзя забывать.Объединение в принципе не исключает того, чтобы включать и страны Запада, но на своих условиях, как один из своих элементов, но не как доминирующую силу.Просто же исключать западные государства на основании того, что в прошлом они были колонизаторами, неправильно. Это противоречит самому духу БРИКС.БРИКС готов быть инклюзивным объединением, готов принять в свои ряды любого, кто разделяет его принципы – равенства, равноправия, отсутствия давления, учета интересов всех сторон, невмешательства во внутренние дела и так далее по списку.— Если завтра Вашингтон, Париж или Берлин изъявят желание присоединиться к БРИКС, их примут?— Почему нет? Турция, как известно, в последнее время неоднократно заявляла о таком желании. Италия довольно давно проявляет большой интерес к альянсу, внимательно присматривается к нему. Даже Эмманюэль Макрон в прошлом году стремился попасть на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.Есть желание – пожалуйста. Условие для членства в этом клубе одно – соблюдение его правил, его уставов. Пока, однако, сама суть политики западных стран, развязавших санкционную войну против России и ее друзей, противоречит основам БРИКС. Ведь одно из требований к партнерам БРИКС — не присоединяться к санкциям против его членов. Механическое же принятие, например, Германии может привести лишь к подрыву альянса изнутри. Дураков нет.— Что 15 лет членства в БРИКС дали России с экономической точки зрения?— Перво-наперво был достигнут прогресс в узнавании друг друга с точки зрения партнерства и бизнеса. Потому что до БРИКС мы общались, мы знали друг друга в основном через западные структуры. Смотрели на своих партнеров по альянсу через очки Международного валютного фронда, Всемирного банка и через статистику ООН, а не напрямую.Начав общаться напрямую, мы стали создавать многосторонние проекты, которые раньше были невозможны. Особенно это заметно в области науки и технологий. Без БРИКС все это было бы немыслимо.Заметно увеличилось количество сделок и оборотов в области торговли. Благодаря тому, что БРИКС облегчил решение многих вопросов, способствовал унификации стандартов, процедур, в том числе таможенных.— Все, о чем вы говорите, касается не только России, но и других членов альянса, также получивших пользу от членства в БРИКС?— Разумеется, это касается всех, но лишь в разной степени.— То, что в БРИКС входят страны, между которыми имеется, мягко говоря, напряжение, это — Китай и Индия, Иран и Саудовская Аравия, создает дополнительные сложности внутри альянса?— БРИКС как раз тот механизм, который позволяет эти сложности грамотно преодолевать. Знаете, я много раз участвовал в самых различных мероприятиях с теми же китайцами и индийцами. Так вот, по отдельности они нередко говорят друг о друге всякие гадости. Но, когда мы собираемся вместе, разногласия как-то уходят на второй план. Мы решаем общие проблемы. Мы не зацикливаемся на противоречиях, не зацикливаемся на конфликтах.И этот позитив оказывает большое влияние на взаимоотношения в целом. Когда в рамках БРИКС обсуждаешь какие-то общие проблемы, то вдруг получается, что легче решаются даже те, которые казались непримиримыми. Возможность общения дорогого стоит.— В БРИКС есть деление на старших и младших братьев, когда первые пытаются оказывать давление на вторых?— Образно говоря, Китай и Россия – это папа и мама. Но семья БРИКС сегодня большая, и все его члены абсолютно равны между собой, никто не пытается давить на партнера по альянсу, тем более выкручивать ему руки. В этом суть БРИКС, закрепленная в его основополагающем принципе единогласия, когда любое решение может быть принято только при одобрении всеми участниками объединения.— Вы допускаете, что в будущем страны будут не только стучаться в двери БРИКС, но и бежать из него?— Пока это вопрос теоретический. Но, в принципе, всякое возможно, чего только не бывает. Аргентина ведь хотела войти в БРИКС, да передумала, как только в начале года к власти пришел президент-либертарианец Хавьер Милей. С моей точки зрения, тем самым они сильно прогадали. Сменится руководство страны, глядишь, попросятся вновь, но на сей раз им придется подождать в прихожей.— Все страны БРИКС выступают за дедолларизацию?— Да, но в разной степени заинтересованности в этом. Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством.По этой же причине, к слову, с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения.Скорее всего, наиболее логичный путь тут – это переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты, хотя и это все, как показывает практика, не так легко. Сможет ли БРИКС создать собственную валютно-финансовую систему, покажет будущее. Не все так просто. Например, Нью-Дели, занимая антикитайскую позицию, часто подыгрывает Вашингтону.Впрочем, сегодня сдвиг в сознании тех, кто свято верит в непоколебимость доллара, все-таки происходит. Все больше стран начинают осознавать выгоду от присоединения к процессу, который идет на смену системе, основанной на господстве американской валюты и финансовых учреждений, созданных США и их союзниками. Процесс этот, однако, не быстрый, сколько на него уйдет времени, сказать трудно.— Что вы ждете от предстоящего в конце октября саммита БРИКС в Казани? Что он для России, и что он для БРИКС?— Для России это возможность заявить о том, что попытка международной изоляции нашей страны Западом окончательно провалилась. То есть Запад фактически самоизолировался.Для БРИКС важно, как я уже говорил, определиться со своими новыми членами и партнерами, понять варианты взаимодействия с ними.Вряд ли, думаю, на предстоящем саммите будет объявлено о присоединении очередных стран к альянсу. Скорее всего, в Казани анонсируют формирование категории стран-партнеров, что станет еще одним шагом в сторону дальнейшего развития организационной структуры БРИКС. Возможно, ими станут Белоруссия, Казахстан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Алжир, Шри-Ланка, Бангладеш, Нигерия, позднее — та же Аргентина.И я очень надеюсь, что после встречи на высшем уровне в Казани что-то изменится, наконец, в финансовой сфере БРИКС. Но давайте подождем еще три месяца.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, китай, казань, георгий толорая, хавьер милей, брикс, apple, всемирный банк