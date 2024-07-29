Гражданку Украины осудили за подготовку теракта на референдуме в Запорожье
Готовившая теракт на референдуме в Запорожье гражданка Украины получила 7 лет
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам гражданку Украины Ирину Кулиш, готовившую теракт во время референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в сентябре 2022 года с Кулиш связался мужчина, который предложил помочь ему в срыве референдума Запорожской области, на что она согласилась. После этого он сказал ей, что нужно устроить взрыв на участке референдума.
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В тот же день Кулиш купила самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество, которые 23 сентября привезла на велосипеде к участку референдума. Заложить взрывчатку и подорвать ее она не смогла из-за охраны участка полицейскими и военнослужащими РФ. Также подсудимая незаконно хранила наркотическое вещество.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, участии в террористическом сообществе, перевозке взрывчатых веществ и незаконном хранении наркотических средств.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наращение в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.