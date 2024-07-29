https://ria.ru/20240729/terakt-1962784285.html

Гражданку Украины осудили за подготовку теракта на референдуме в Запорожье

Гражданку Украины осудили за подготовку теракта на референдуме в Запорожье - РИА Новости, 29.07.2024

Гражданку Украины осудили за подготовку теракта на референдуме в Запорожье

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам гражданку Украины Ирину Кулиш, готовившую теракт во время референдума в Запорожской области в сентябре 2022... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:14

2024-07-29T19:14

2024-07-29T19:14

в мире

россия

запорожская область

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам гражданку Украины Ирину Кулиш, готовившую теракт во время референдума в Запорожской области в сентябре 2022 года, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в сентябре 2022 года с Кулиш связался мужчина, который предложил помочь ему в срыве референдума Запорожской области, на что она согласилась. После этого он сказал ей, что нужно устроить взрыв на участке референдума. В тот же день Кулиш купила самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество, которые 23 сентября привезла на велосипеде к участку референдума. Заложить взрывчатку и подорвать ее она не смогла из-за охраны участка полицейскими и военнослужащими РФ. Также подсудимая незаконно хранила наркотическое вещество. Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, участии в террористическом сообществе, перевозке взрывчатых веществ и незаконном хранении наркотических средств. "В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наращение в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231009/terakt-1901445874.html

https://ria.ru/20240729/prigovor-1962766231.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936369045.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, украина