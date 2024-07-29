https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html

"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО

"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО - РИА Новости, 29.07.2024

"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО

Россия уничтожает иностранных наемников на Украине, а США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:40

2024-07-29T19:40

2024-07-29T19:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия уничтожает иностранных наемников на Украине, а США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, наемники приезжают на Украину под видом "инструкторов"."Это будто бы инструкторы, и, насколько мне известно, на недавно русские попали в цель в Одессе — в понедельник или во вторник. А потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников. Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — отметил Джонсон.США, считает эксперт, ничего не могут с этим поделать, так как привыкли воевать с "маленькими человечками", не способными стрелять в ответ из танков, артиллерии и авиации."Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — заключил он.В прошлый понедельник полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.В четверг Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html

https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html

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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)