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"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html
"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО
"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО - РИА Новости, 29.07.2024
"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО
Россия уничтожает иностранных наемников на Украине, а США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:40
2024-07-29T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия уничтожает иностранных наемников на Украине, а США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, наемники приезжают на Украину под видом "инструкторов"."Это будто бы инструкторы, и, насколько мне известно, на недавно русские попали в цель в Одессе — в понедельник или во вторник. А потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников. Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — отметил Джонсон.США, считает эксперт, ничего не могут с этим поделать, так как привыкли воевать с "маленькими человечками", не способными стрелять в ответ из танков, артиллерии и авиации."Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — заключил он.В прошлый понедельник полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.В четверг Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО

Джонсон: Россия уничтожает иностранных наемников, а США ничего не могут сделать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия уничтожает иностранных наемников на Украине, а США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам эксперта, наемники приезжают на Украину под видом "инструкторов".
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"Это будто бы инструкторы, и, насколько мне известно, на недавно русские попали в цель в Одессе — в понедельник или во вторник. А потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников. Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — отметил Джонсон.
США, считает эксперт, ничего не могут с этим поделать, так как привыкли воевать с "маленькими человечками", не способными стрелять в ответ из танков, артиллерии и авиации.
"Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — заключил он.
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В прошлый понедельник полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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