https://ria.ru/20240729/svo-1962692377.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:13

2024-07-29T14:13

2024-07-29T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-ймотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-йаэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка и Максимильяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным министерства, силы "Юга" отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 570 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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безопасность, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика