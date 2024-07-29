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Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:13
2024-07-29T14:13
2024-07-29T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 570 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-ймотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-йаэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка и Максимильяновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным министерства, силы "Юга" отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 570 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
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безопасность, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за сутки