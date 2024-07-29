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Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 130 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:11
2024-07-29T14:11
2024-07-29T14:18
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 130 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - следует из сообщения.В оборонном ведомстве добавили, что противник потерял до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, США
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ
МО: бойцы "Востока" за сутки уничтожили до 130 солдат ВСУ