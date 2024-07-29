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Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 29.07.2024 (обновлено: 14:18 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/svo-1962691611.html
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 130 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:11
2024-07-29T14:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 130 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - следует из сообщения.В оборонном ведомстве добавили, что противник потерял до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.
https://ria.ru/20240729/minoborony-1962692937.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания, США
Группировка "Восток" уничтожила до 130 солдат ВСУ

МО: бойцы "Востока" за сутки уничтожили до 130 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 130 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - следует из сообщения.
В оборонном ведомстве добавили, что противник потерял до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 14:14
 
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