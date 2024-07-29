https://ria.ru/20240729/sudzuki-1962664982.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки - РИА Новости, 29.07.2024

В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки

По линии Кремля не запланировано контактов с японским депутатом Мунэо Судзуки, который приехал в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:59

2024-07-29T12:59

2024-07-29T13:13

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есимаса хаяси

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По линии Кремля не запланировано контактов с японским депутатом Мунэо Судзуки, который приехал в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций. Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.

https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961609873.html

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россия, япония, москва, мунэо судзуки, дмитрий песков, есимаса хаяси, в мире