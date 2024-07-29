В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки
Песков: по линии Кремля не запланировано контактов с японским депутатом Судзуки
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По линии Кремля не запланировано контактов с японским депутатом Мунэо Судзуки, который приехал в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов
Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций.
Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.
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