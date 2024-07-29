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США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины - РИА Новости, 29.07.2024
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15:27 29.07.2024 (обновлено: 16:27 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ssha-1962714374.html
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины - РИА Новости, 29.07.2024
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:27
2024-07-29T16:27
сша
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе.Отмечается, что они прилетали в эту страну впервые."Оперативная группа "Европа 24-4" в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии", — говорится на сайте.Размещение бомбардировщиков в Румынии было частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США в сфере безопасности.Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 21 июля поднимались в воздух из-за приближения американских В-52Н к границе над Баренцевым морем.B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
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сша, румыния, европа, b-52, миг-29, миг-31, в мире
США, Румыния, Европа, B-52, МиГ-29, МиГ-31, В мире
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины

США вывели стратегические бомбардировщики B-52H с авиабазы близ границы Украины

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе.
Отмечается, что они прилетали в эту страну впервые.
Перехват британских самолетов. Видео Минобороны - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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26 июня 2023, 20:03
"Оперативная группа "Европа 24-4" в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии", — говорится на сайте.
Размещение бомбардировщиков в Румынии было частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США в сфере безопасности.
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 21 июля поднимались в воздух из-за приближения американских В-52Н к границе над Баренцевым морем.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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20 июля 2023, 20:33
 
СШАРумынияЕвропаB-52МиГ-29МиГ-31В мире
 
 
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