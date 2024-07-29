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США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины - РИА Новости, 29.07.2024
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:27
2024-07-29T15:27
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе.Отмечается, что они прилетали в эту страну впервые."Оперативная группа "Европа 24-4" в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии", — говорится на сайте.Размещение бомбардировщиков в Румынии было частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США в сфере безопасности.Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 21 июля поднимались в воздух из-за приближения американских В-52Н к границе над Баренцевым морем.B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
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сша, румыния, европа, b-52, миг-29, миг-31, в мире
США, Румыния, Европа, B-52, МиГ-29, МиГ-31, В мире
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
США вывели стратегические бомбардировщики B-52H с авиабазы близ границы Украины
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице
командование ВВС США в Европе.
Отмечается, что они прилетали в эту страну впервые.
"Оперативная группа "Европа 24-4" в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии", — говорится на сайте.
Размещение бомбардировщиков в Румынии было частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США в сфере безопасности.
Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 21 июля поднимались в воздух из-за приближения американских В-52Н к границе над Баренцевым морем.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.