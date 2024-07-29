https://ria.ru/20240729/ssha-1962714374.html

США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины

США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины - РИА Новости, 29.07.2024

США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины

Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:27

2024-07-29T15:27

2024-07-29T16:27

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе.Отмечается, что они прилетали в эту страну впервые."Оперативная группа "Европа 24-4" в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии", — говорится на сайте.Размещение бомбардировщиков в Румынии было частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США в сфере безопасности.Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 21 июля поднимались в воздух из-за приближения американских В-52Н к границе над Баренцевым морем.B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие. В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

https://ria.ru/20230720/bombardirovschiki-1885366655.html

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сша, румыния, европа, b-52, миг-29, миг-31, в мире