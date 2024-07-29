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Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры - РИА Новости, 29.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:20 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sportkompleks-1962608653.html
Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры
Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры - РИА Новости, 29.07.2024
Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры
Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость объектов... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:20
2024-07-29T09:20
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
благоустройство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость объектов составила более 120 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. По данным властей, крытый хоккейный корт расположен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в спорткомплексе возведен универсальный игровой зал в 665 квадратных метров. "Крытый хоккейный корт расположен на улице Озерная, 6. Объект включает в себя ледовую площадку, тренажерную зону, раздевалки, пункт проката коньков и другие техпомещения. Спорткомплекс разместился на улице Новоселов, 8б. После открытия в нем начнут проводить занятия по игровым видам спорта. Также будет работать тренажерный зал", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в Русскинской из двух тысяч местных жителей 63% активно занимаются физической культурой. Ввод двух спортобъектов позволит им тренироваться круглый год и в комфортных условиях. Проекты по строительству спортивных объектов были включены в карту развития Югры и реализованы с помощью механизма муниципальной концессии. Стоимость строительства составила более 120 миллионов рублей. Как отметила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, это первые в стране объекты, построенные по муниципальной краткосрочной концессии без привлечения средств регионального и федерального бюджетов.
https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html
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сургутский район, благоустройство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Благоустройство

Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры

© Фото : Администрация Сургутского районаСовременный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе ХМАО
Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе ХМАО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Администрация Сургутского района
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость объектов составила более 120 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
По данным властей, крытый хоккейный корт расположен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в спорткомплексе возведен универсальный игровой зал в 665 квадратных метров.
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"Крытый хоккейный корт расположен на улице Озерная, 6. Объект включает в себя ледовую площадку, тренажерную зону, раздевалки, пункт проката коньков и другие техпомещения. Спорткомплекс разместился на улице Новоселов, 8б. После открытия в нем начнут проводить занятия по игровым видам спорта. Также будет работать тренажерный зал", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, в Русскинской из двух тысяч местных жителей 63% активно занимаются физической культурой. Ввод двух спортобъектов позволит им тренироваться круглый год и в комфортных условиях.
Проекты по строительству спортивных объектов были включены в карту развития Югры и реализованы с помощью механизма муниципальной концессии. Стоимость строительства составила более 120 миллионов рублей.
Как отметила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, это первые в стране объекты, построенные по муниципальной краткосрочной концессии без привлечения средств регионального и федерального бюджетов.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районБлагоустройство
 
 
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