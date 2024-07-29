https://ria.ru/20240729/sportkompleks-1962608653.html

Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры

Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры - РИА Новости, 29.07.2024

Современный спорткомплекс открылся в деревне Сургутского района Югры

Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость объектов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:20

2024-07-29T09:20

2024-07-29T09:20

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

благоустройство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт открылись в деревне Русскинская в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость объектов составила более 120 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. По данным властей, крытый хоккейный корт расположен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в спорткомплексе возведен универсальный игровой зал в 665 квадратных метров. "Крытый хоккейный корт расположен на улице Озерная, 6. Объект включает в себя ледовую площадку, тренажерную зону, раздевалки, пункт проката коньков и другие техпомещения. Спорткомплекс разместился на улице Новоселов, 8б. После открытия в нем начнут проводить занятия по игровым видам спорта. Также будет работать тренажерный зал", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в Русскинской из двух тысяч местных жителей 63% активно занимаются физической культурой. Ввод двух спортобъектов позволит им тренироваться круглый год и в комфортных условиях. Проекты по строительству спортивных объектов были включены в карту развития Югры и реализованы с помощью механизма муниципальной концессии. Стоимость строительства составила более 120 миллионов рублей. Как отметила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, это первые в стране объекты, построенные по муниципальной краткосрочной концессии без привлечения средств регионального и федерального бюджетов.

https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html

https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958450249.html

сургутский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, благоустройство