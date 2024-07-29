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В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962797254.html
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 29.07.2024
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
Поражение Украины в конфликте неизбежно, ей придется принять условия России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:37
2024-07-29T20:37
специальная военная операция на украине
су-25
вооруженные силы украины
скотт риттер
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте неизбежно, ей придется принять условия России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — отметил он.По словам бывшего военного, сейчас последние лучшие бригады ВСУ несут потери и сильно ослаблены. Риттер добавил, что у киевского режима нет людских ресурсов, чтобы попытаться повернуть вспять ситуацию на передовой."Украина просто не выживет", — резюмировал экс-разведчик.По данным Минобороны от понедельника, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Кроме того, ВС России уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
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су-25, вооруженные силы украины, скотт риттер, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Россия, Украина, В мире
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

Риттер: конфликт закончится безоговорочной капитуляцией Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте неизбежно, ей придется принять условия России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — отметил он.
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По словам бывшего военного, сейчас последние лучшие бригады ВСУ несут потери и сильно ослаблены. Риттер добавил, что у киевского режима нет людских ресурсов, чтобы попытаться повернуть вспять ситуацию на передовой.
"Украина просто не выживет", — резюмировал экс-разведчик.
По данным Минобороны от понедельника, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Кроме того, ВС России уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.
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Специальная военная операция на УкраинеСу-25Вооруженные силы УкраиныСкотт РиттерРоссияУкраинаВ мире
 
 
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