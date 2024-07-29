https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962797254.html

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 29.07.2024

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

Поражение Украины в конфликте неизбежно, ей придется принять условия России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:37

2024-07-29T20:37

2024-07-29T20:37

специальная военная операция на украине

су-25

вооруженные силы украины

скотт риттер

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте неизбежно, ей придется принять условия России, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции", — отметил он.По словам бывшего военного, сейчас последние лучшие бригады ВСУ несут потери и сильно ослаблены. Риттер добавил, что у киевского режима нет людских ресурсов, чтобы попытаться повернуть вспять ситуацию на передовой."Украина просто не выживет", — резюмировал экс-разведчик.По данным Минобороны от понедельника, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Кроме того, ВС России уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html

https://ria.ru/20240729/rossiya-1962708820.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

су-25, вооруженные силы украины, скотт риттер, россия, украина, в мире