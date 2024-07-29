https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962773275.html

Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР

Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024

Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР

В зоне СВО освободили еще один населенный пункт, потери Украины за сутки достигли почти 1900 человек. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:31

2024-07-29T18:31

2024-07-29T19:44

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

вячеслав гладков

апты алаудинов

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В зоне СВО освободили еще один населенный пункт, потери Украины за сутки достигли почти 1900 человек.Что произошло на фронтеРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщило Минобороны.Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.Кроме того, ударом "Искандера-М" удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое.При этом над российскими регионами сбили 41 дрон.Атака на мирныхПри атаке ВСУ на Новую Таволжанку пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, ее увезли в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. При этом у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.В новых регионах задержали 25 человекСпецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых в "пособничестве ВСУ", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что четверо из них занимались шпионажем, собирая сведения о действиях подразделений ВС России, войск национальной гвардии, а также МВД, передавая их своим кураторам из ВСУ. Еще восемь человек подозреваются в государственной измене."Были и те, кто состоял в запрещенных организациях и осуществлял их финансирование", — добавили в пресс-службе.Утрачена первая линия обороны на Донецком направленииВСУ полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в ДНР, а у российских военных там есть возможность для маневров в разных направлениях, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что по всей линии боевого соприкосновения в ДНР противник несет огромные потери. "Донецкое направление продвигается очень хорошими темпами. Бойцы Минобороны России делают очень хороший результат, и скоро мы сможем констатировать, что Донецкая Народная Республика освобождена полностью", — добавил Алаудинов. Хотят переговоры с РоссиейДепутат Рады Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для него сохранение жизней сограждан и сохранение самой страны — "самое главное". По его словам, завершение конфликта само по себе станет победой, поскольку военные перестанут гибнуть, а государство — страдать.По словам Дмитрука, переговоры лучше начать как можно скорее, потому что их процесс может длится очень долго.

https://ria.ru/20240729/artilleristy-1962591900.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html

https://ria.ru/20240729/vsu-1962608917.html

россия

донецкая народная республика

украина

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