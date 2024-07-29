https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962773275.html
Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР
Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
Спецоперация, 29 июля: ВС России взяли под контроль Волчье в ДНР
В зоне СВО освободили еще один населенный пункт, потери Украины за сутки достигли почти 1900 человек. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:31
2024-07-29T18:31
2024-07-29T19:44
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
вячеслав гладков
апты алаудинов
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В зоне СВО освободили еще один населенный пункт, потери Украины за сутки достигли почти 1900 человек.Что произошло на фронтеРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщило Минобороны.Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.Кроме того, ударом "Искандера-М" удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое.При этом над российскими регионами сбили 41 дрон.Атака на мирныхПри атаке ВСУ на Новую Таволжанку пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, ее увезли в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. При этом у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.В новых регионах задержали 25 человекСпецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых в "пособничестве ВСУ", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что четверо из них занимались шпионажем, собирая сведения о действиях подразделений ВС России, войск национальной гвардии, а также МВД, передавая их своим кураторам из ВСУ. Еще восемь человек подозреваются в государственной измене."Были и те, кто состоял в запрещенных организациях и осуществлял их финансирование", — добавили в пресс-службе.Утрачена первая линия обороны на Донецком направленииВСУ полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в ДНР, а у российских военных там есть возможность для маневров в разных направлениях, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что по всей линии боевого соприкосновения в ДНР противник несет огромные потери. "Донецкое направление продвигается очень хорошими темпами. Бойцы Минобороны России делают очень хороший результат, и скоро мы сможем констатировать, что Донецкая Народная Республика освобождена полностью", — добавил Алаудинов. Хотят переговоры с РоссиейДепутат Рады Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для него сохранение жизней сограждан и сохранение самой страны — "самое главное". По его словам, завершение конфликта само по себе станет победой, поскольку военные перестанут гибнуть, а государство — страдать.По словам Дмитрука, переговоры лучше начать как можно скорее, потому что их процесс может длится очень долго.
https://ria.ru/20240729/artilleristy-1962591900.html
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россия, донецкая народная республика, украина, вячеслав гладков, апты алаудинов, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украинский демократический альянс за реформы (удар), су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вячеслав Гладков, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Су-25
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В зоне СВО освободили еще один населенный пункт, потери Украины за сутки достигли почти 1900 человек.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщило Минобороны.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1885 человек, шесть танков, БМП Bradley. Уничтожены штурмовик Су-25 воздушных сил Украины
на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 68 беспилотников.
Кроме того, ударом "Искандера-М" удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня М270А1 MLRS и до 15 украинских военнослужащих у населенного пункта Новотроицкое.
При этом над российскими регионами сбили 41 дрон.
При атаке ВСУ на Новую Таволжанку пострадали женщина и ее 16-летняя дочь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
. По его данным, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, ее увезли в детскую областную клиническую больницу. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. При этом у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.
В новых регионах задержали 25 человек
Спецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых в "пособничестве ВСУ", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что четверо из них занимались шпионажем, собирая сведения о действиях подразделений ВС России, войск национальной гвардии, а также МВД, передавая их своим кураторам из ВСУ. Еще восемь человек подозреваются в государственной измене.
"Были и те, кто состоял в запрещенных организациях и осуществлял их финансирование", — добавили в пресс-службе.
Утрачена первая линия обороны на Донецком направлении
ВСУ полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в ДНР, а у российских военных там есть возможность для маневров в разных направлениях, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов
. Он отметил, что по всей линии боевого соприкосновения в ДНР противник несет огромные потери.
"Донецкое направление продвигается очень хорошими темпами. Бойцы Минобороны России делают очень хороший результат, и скоро мы сможем констатировать, что Донецкая Народная Республика освобождена полностью", — добавил Алаудинов.
Хотят переговоры с Россией
Депутат Рады Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для него сохранение жизней сограждан и сохранение самой страны — "самое главное". По его словам, завершение конфликта само по себе станет победой, поскольку военные перестанут гибнуть, а государство — страдать.
По словам Дмитрука, переговоры лучше начать как можно скорее, потому что их процесс может длится очень долго.