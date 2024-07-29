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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:59
2024-07-29T18:59
2024-07-29T18:59
инфографика
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луганская народная республика
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спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Волчье в Донецкой Народной Республике, а также отбили 18 контратак ВСУ на Харьковском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 12 полевых складов боеприпасов, 127 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 68 беспилотников, две авиабомбы Hammer и пять снарядов РСЗО HIMARS. На аэродроме уничтожены самолет Су-25 и две РЛС управления воздушным движением.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотников, 556 зенитных ракетных комплексов, 1392 реактивные системы залпового огня, 16714 танков и других бронемашин, 12535 орудий полевой артиллерии и 24178 единиц автомобильной техники.
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июля 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили село Волчье в Донецкой Народной Республике, а также отбили 18 контратак ВСУ на Харьковском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 12 полевых складов боеприпасов, 127 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили 68 беспилотников, две авиабомбы Hammer и пять снарядов РСЗО HIMARS. На аэродроме уничтожены самолет Су-25 и две РЛС управления воздушным движением.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотников, 556 зенитных ракетных комплексов, 1392 реактивные системы залпового огня, 16714 танков и других бронемашин, 12535 орудий полевой артиллерии и 24178 единиц автомобильной техники.