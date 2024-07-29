https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962701444.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара

Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара - РИА Новости, 29.07.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и три малоразмерных воздушных шара - над Курской, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:31

2024-07-29T14:31

2024-07-29T14:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и три малоразмерных воздушных шара - над Курской, сообщили в Минобороны России."29 июля с 12.40 до 14.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, белгородская область, безопасность