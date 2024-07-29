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Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара
Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара - РИА Новости, 29.07.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и три малоразмерных воздушных шара - над Курской, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:31
2024-07-29T14:31
2024-07-29T14:40
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безопасность
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и три малоразмерных воздушных шара - над Курской, сообщили в Минобороны России."29 июля с 12.40 до 14.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара
МО: над Белгородской и Курской областями сбили три БПЛА и три воздушных шара ВСУ