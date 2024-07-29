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Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 29.07.2024 (обновлено: 14:24 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962693268.html
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 29.07.2024
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:15
2024-07-29T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
су-25
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 178 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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безопасность, россия, украина, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Су-25
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25

МО: российские авиация и артиллерия уничтожили украинский штурмовик Су-25

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как уточнили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 178 единиц специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСу-25
 
 
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