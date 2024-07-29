https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962693268.html

Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25

Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 29.07.2024

Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25

Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:15

2024-07-29T14:15

2024-07-29T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

су-25

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 178 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, су-25