https://ria.ru/20240729/spetsoperatsiya-1962693268.html
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 29.07.2024
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:15
2024-07-29T14:15
2024-07-29T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
су-25
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 178 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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безопасность, россия, украина, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Су-25
Российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25
МО: российские авиация и артиллерия уничтожили украинский штурмовик Су-25