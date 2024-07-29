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Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн - РИА Новости, 29.07.2024
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15:07 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sotsseti-1962708655.html
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн - РИА Новости, 29.07.2024
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн
Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:07
2024-07-29T15:07
общество
технологии
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч человек не будут блокировать. "Отдельно подчеркну — речи о блокировке каналов без идентификации не идёт. Но такие "анонимы" не смогут размещать рекламу, собирать "донаты", а их посты не должны будут репоститься другими каналами", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн

Хинштейн: каналы с 10 тыс подписчиков без идентификации блокировать не будут

© iStock.com / skynesherРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© iStock.com / skynesher
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч человек не будут блокировать.
"Отдельно подчеркну — речи о блокировке каналов без идентификации не идёт. Но такие "анонимы" не смогут размещать рекламу, собирать "донаты", а их посты не должны будут репоститься другими каналами", - написал он в своем Telegram-канале.
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ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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