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Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн - РИА Новости, 29.07.2024
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн
Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:07
2024-07-29T15:07
2024-07-29T15:07
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технологии
александр хинштейн
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч человек не будут блокировать. "Отдельно подчеркну — речи о блокировке каналов без идентификации не идёт. Но такие "анонимы" не смогут размещать рекламу, собирать "донаты", а их посты не должны будут репоститься другими каналами", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240708/roskomnadzor-1958343623.html
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн
Хинштейн: каналы с 10 тыс подписчиков без идентификации блокировать не будут