https://ria.ru/20240729/sotsseti-1962708655.html

Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн

Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн - РИА Новости, 29.07.2024

Крупные каналы без идентификации блокировать не будут, заявил Хинштейн

Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:07

2024-07-29T15:07

2024-07-29T15:07

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн, комментируя поправки к проекту по ограничению на сим-карты, отметил, что каналы без идентификации с аудиторией от 10 тысяч человек не будут блокировать. "Отдельно подчеркну — речи о блокировке каналов без идентификации не идёт. Но такие "анонимы" не смогут размещать рекламу, собирать "донаты", а их посты не должны будут репоститься другими каналами", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240708/roskomnadzor-1958343623.html

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2024

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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф