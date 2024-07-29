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Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области - РИА Новости, 29.07.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:17 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/sotskontrakty-1962729249.html
Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области
Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области - РИА Новости, 29.07.2024
Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области
Высокий спрос на заключение социальных контрактов наблюдается в Калужской области, соцконтракт стал действенной мерой поддержки жителей региона, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:17
2024-07-29T16:17
калужская область
боровский район
куйбышевский район
владислав шапша
татьяна романова
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КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Высокий спрос на заключение социальных контрактов наблюдается в Калужской области, соцконтракт стал действенной мерой поддержки жителей региона, сообщил губернатор Владислав Шапша. В понедельник Шапша провел заседание правительства Калужской области в формате видеоконференции. Один из вопросов повестки дня был посвящен реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории региона. Шапша акцентировал внимание на том, что социальный контракт стал одной из действенных мер поддержки жителей области. "Спрос на него достаточно высок. Только за 2023 год почти две тысячи инициативных калужан стали участниками этого проекта. Сегодня они реализуют свои планы в самых разных направлениях. В 2024 году на эти цели предусмотрено 427 миллионов рублей. За шесть месяцев этого года социальные контракты заключили более тысячи семей", – сказал глава области. Министр труда и социальной защиты региона Татьяна Романова отметила, что 63% средств, предусмотренных на текущий год для заключения соцконтрактов, освоены. Поддержку получили 1102 гражданина. Показатели результативности оказания помощи перевыполнены, подчеркнула Романова. Она также привела ряд успешных примеров заключенных соцконтрактов. Студенту из села Износки соцконтракт помог стать предпринимателем: он открыл пиццерию, которая стала единственным кафе в селе и пользуется большим спросом. Врач из Боровского района с помощью социального контракта модернизировал ветеринарную клинику, купив аппарат УЗИ для мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Многодетная семья из Куйбышевского района средства социального контракта направила на разведение гусей, постройку новых загонов для молодняка. Дети в свободное от учебы время помогают облагораживать территорию, кормить птицу, рассказала региональный министр.
https://ria.ru/20240722/natsproekt-1961284715.html
https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html
боровский район
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боровский район, куйбышевский район, владислав шапша, татьяна романова
Калужская область, Боровский район, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Татьяна Романова

Высокий спрос на соцконтракты отмечен в Калужской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 29 июл – РИА Новости. Высокий спрос на заключение социальных контрактов наблюдается в Калужской области, соцконтракт стал действенной мерой поддержки жителей региона, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В понедельник Шапша провел заседание правительства Калужской области в формате видеоконференции. Один из вопросов повестки дня был посвящен реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории региона.
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Шапша акцентировал внимание на том, что социальный контракт стал одной из действенных мер поддержки жителей области.
"Спрос на него достаточно высок. Только за 2023 год почти две тысячи инициативных калужан стали участниками этого проекта. Сегодня они реализуют свои планы в самых разных направлениях. В 2024 году на эти цели предусмотрено 427 миллионов рублей. За шесть месяцев этого года социальные контракты заключили более тысячи семей", – сказал глава области.
Министр труда и социальной защиты региона Татьяна Романова отметила, что 63% средств, предусмотренных на текущий год для заключения соцконтрактов, освоены. Поддержку получили 1102 гражданина. Показатели результативности оказания помощи перевыполнены, подчеркнула Романова.
Она также привела ряд успешных примеров заключенных соцконтрактов.
Студенту из села Износки соцконтракт помог стать предпринимателем: он открыл пиццерию, которая стала единственным кафе в селе и пользуется большим спросом. Врач из Боровского района с помощью социального контракта модернизировал ветеринарную клинику, купив аппарат УЗИ для мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Многодетная семья из Куйбышевского района средства социального контракта направила на разведение гусей, постройку новых загонов для молодняка. Дети в свободное от учебы время помогают облагораживать территорию, кормить птицу, рассказала региональный министр.
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Калужская областьБоровский районКуйбышевский районВладислав ШапшаТатьяна Романова
 
 
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