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Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать - РИА Новости, 29.07.2024
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12:20 29.07.2024
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Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать
Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать - РИА Новости, 29.07.2024
Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать
Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, сообщает Академия... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:20
2024-07-29T12:20
республика татарстан
казань
узбекистан
наука
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, сообщает Академия наук Татарстана. Научные центры Академии наук Татарстана уже взаимодействуют с рядом научных организаций Каракалпакстана и с высшими учебными заведениями узбекского региона. "Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, новых технологий, инновационной и исследовательской деятельности, а также содействии научному сотрудничеству подписано между Академией наук Республики Татарстан и Каракалпакским отделением Академии наук Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в Казани в рамках встречи с делегацией Каракалпакстана во главе с заместителем председателя Совета министров республики Байрамбаем Отемуратовым. Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал гостям об основных направлениях деятельности возглавляемого им учреждения. Директора институтов и руководители отделений академии отметили ряд перспективных научных проектов, которые могли бы заинтересовать представителей Каракалпакстана. В завершении встречи было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве между Академией наук Татарстана и Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.
https://ria.ru/20240724/rekonstruktsija-1961651132.html
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казань, узбекистан, наука
Республика Татарстан, Казань, Узбекистан, Наука

Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать

© Фото : Академия наук Республики Татарстан Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки
 Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Академия наук Республики Татарстан
Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, сообщает Академия наук Татарстана.
Научные центры Академии наук Татарстана уже взаимодействуют с рядом научных организаций Каракалпакстана и с высшими учебными заведениями узбекского региона.
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"Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, новых технологий, инновационной и исследовательской деятельности, а также содействии научному сотрудничеству подписано между Академией наук Республики Татарстан и Каракалпакским отделением Академии наук Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Подписание состоялось в Казани в рамках встречи с делегацией Каракалпакстана во главе с заместителем председателя Совета министров республики Байрамбаем Отемуратовым.
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал гостям об основных направлениях деятельности возглавляемого им учреждения. Директора институтов и руководители отделений академии отметили ряд перспективных научных проектов, которые могли бы заинтересовать представителей Каракалпакстана.
В завершении встречи было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве между Академией наук Татарстана и Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.
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