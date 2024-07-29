https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html

Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать

Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать - РИА Новости, 29.07.2024

Академии наук Татарстана и узбекского Каракалпакстана будут сотрудничать

Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, сообщает Академия... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:20

2024-07-29T12:20

2024-07-29T12:20

республика татарстан

казань

узбекистан

наука

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Академия наук Татарстана и Каракалпакское отделение Академии наук Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, сообщает Академия наук Татарстана. Научные центры Академии наук Татарстана уже взаимодействуют с рядом научных организаций Каракалпакстана и с высшими учебными заведениями узбекского региона. "Соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, новых технологий, инновационной и исследовательской деятельности, а также содействии научному сотрудничеству подписано между Академией наук Республики Татарстан и Каракалпакским отделением Академии наук Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в Казани в рамках встречи с делегацией Каракалпакстана во главе с заместителем председателя Совета министров республики Байрамбаем Отемуратовым. Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал гостям об основных направлениях деятельности возглавляемого им учреждения. Директора институтов и руководители отделений академии отметили ряд перспективных научных проектов, которые могли бы заинтересовать представителей Каракалпакстана. В завершении встречи было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве между Академией наук Татарстана и Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.

https://ria.ru/20240724/rekonstruktsija-1961651132.html

https://ria.ru/20240718/tatarstan-1960439001.html

казань

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, узбекистан, наука