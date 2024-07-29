https://ria.ru/20240729/shpion-1962793286.html

Жителя Запорожской области задержали по подозрению в шпионаже

Жителя Запорожской области задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.07.2024

Жителя Запорожской области задержали по подозрению в шпионаже

Житель Запорожской области задержан по подозрению в передаче информации о подразделениях Вооруженных сил России украинской стороне для последующего нанесения... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:15

2024-07-29T20:15

2024-07-29T20:15

россия

запорожская область

министерство обороны украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Житель Запорожской области задержан по подозрению в передаче информации о подразделениях Вооруженных сил России украинской стороне для последующего нанесения ракетных ударов, сообщили журналистам в УФСБ по Запорожской области. "УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о Вооруженных силах РФ (ВС РФ).В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что завербованный Главным управлением разведки министерства обороны Украины житель Запорожской области, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов", - говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что на основании собранных органом безопасности материалов следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ "Шпионаж".

https://ria.ru/20240314/zaderzhanie-1932993787.html

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россия, запорожская область, министерство обороны украины, происшествия