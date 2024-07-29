Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию
Шор заявил, что добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что добился отмены запрета на поставку плодоовощной продукции из Гагаузской автономии Молдавии в Россию.
Россельхознадзор ранее сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.
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"Как и обещали, мы добились отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции из автономии в Россию. Решение принял российский Роспотребнадзор. В то время как действующий молдавский режим уничтожает своих же аграриев, закрывая им доступ к традиционным рынкам, мы с блоком "Победа" решаем задачи во благо наших граждан, доводя конкретные вопросы до взаимовыгодного решения", - написал Шор.
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Он подчеркнул, что это стало возможно за счет тщательной проработки вопроса с партнерами блока "Победа" из России.
Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. По сообщению Россельхознадзора, ведомство в декабре прошлого года было вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России.
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