https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html

Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию

Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию - РИА Новости, 29.07.2024

Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что добился отмены запрета на поставку плодоовощной продукции из... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:54

2024-07-29T16:54

2024-07-29T16:54

экономика

россия

молдавия

илан шор

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил в понедельник в своем Telegram-канале, что добился отмены запрета на поставку плодоовощной продукции из Гагаузской автономии Молдавии в Россию. Россельхознадзор ранее сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям. "Как и обещали, мы добились отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции из автономии в Россию. Решение принял российский Роспотребнадзор. В то время как действующий молдавский режим уничтожает своих же аграриев, закрывая им доступ к традиционным рынкам, мы с блоком "Победа" решаем задачи во благо наших граждан, доводя конкретные вопросы до взаимовыгодного решения", - написал Шор.Он подчеркнул, что это стало возможно за счет тщательной проработки вопроса с партнерами блока "Победа" из России. Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. По сообщению Россельхознадзора, ведомство в декабре прошлого года было вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России.

https://ria.ru/20240609/shor-1951796281.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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экономика, россия, молдавия, илан шор, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)