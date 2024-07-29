https://ria.ru/20240729/sevastopol-1962579504.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:43

2024-07-29T00:43

2024-07-29T00:45

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Сообщение о воздушной тревоге в городе появилось в 0.19 мск."Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев