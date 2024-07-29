https://ria.ru/20240729/sevastopol-1962579504.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:43
2024-07-29T00:43
2024-07-29T00:45
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Сообщение о воздушной тревоге в городе появилось в 0.19 мск."Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 21 минуту