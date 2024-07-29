https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html

Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти

Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти

Первые нефтяные санкции США и Евросоюза против российской нефтянки не предполагали остановку поставок нефти из России, рассказал в интервью РИА Новости к... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:06

2024-07-29T07:06

2024-07-29T07:06

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые нефтяные санкции США и Евросоюза против российской нефтянки не предполагали остановку поставок нефти из России, рассказал в интервью РИА Новости к 10-летию санкций главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. "На момент введения первых секторальных санкций в отношении российского ТЭК в 2014 году Запад панически боялся каких-либо колебаний поставок российских энергоносителей, чтобы не навредить своей энергетической безопасности. Поэтому санкции были разработаны таким образом, чтобы текущая добыча России поддерживалась на приемлемом уровне, а вот будущие проекты оказывались бы под угрозой", - рассказал эксперт. Но российские компании в свою очередь использовали то время, которое у них было до запуска новых проектов, чтобы найти схемы получения критически важных зарубежных технологий, например, для разработки трудноизвлекаемых запасов. "Иногда прибегали и к русской смекалке, которую сейчас принято называть параллельным импортом. Например, такими инструментами закупок санкционных технологических решений через третьи страны или через свои зарубежные "дочки" активно пользовались компании "Лукойл" или "Газпром нефть", - отметил Громов. Но это были лишь временные решения. А стратегически российские нефтегазовые компании приступили к импортозамещению, начав формировать собственные технологические центры, разрабатывающие нужные решения для отрасли.

https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html

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цены на нефть, сша, россия, алексей громов, лукойл, газпром, санкции в отношении россии, в мире