https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962596765.html
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти - РИА Новости, 29.07.2024
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
Первые нефтяные санкции США и Евросоюза против российской нефтянки не предполагали остановку поставок нефти из России, рассказал в интервью РИА Новости к... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:06
2024-07-29T07:06
2024-07-29T07:06
цены на нефть
сша
россия
алексей громов
лукойл
газпром
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые нефтяные санкции США и Евросоюза против российской нефтянки не предполагали остановку поставок нефти из России, рассказал в интервью РИА Новости к 10-летию санкций главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. "На момент введения первых секторальных санкций в отношении российского ТЭК в 2014 году Запад панически боялся каких-либо колебаний поставок российских энергоносителей, чтобы не навредить своей энергетической безопасности. Поэтому санкции были разработаны таким образом, чтобы текущая добыча России поддерживалась на приемлемом уровне, а вот будущие проекты оказывались бы под угрозой", - рассказал эксперт. Но российские компании в свою очередь использовали то время, которое у них было до запуска новых проектов, чтобы найти схемы получения критически важных зарубежных технологий, например, для разработки трудноизвлекаемых запасов. "Иногда прибегали и к русской смекалке, которую сейчас принято называть параллельным импортом. Например, такими инструментами закупок санкционных технологических решений через третьи страны или через свои зарубежные "дочки" активно пользовались компании "Лукойл" или "Газпром нефть", - отметил Громов. Но это были лишь временные решения. А стратегически российские нефтегазовые компании приступили к импортозамещению, начав формировать собственные технологические центры, разрабатывающие нужные решения для отрасли.
https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html
https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, россия, алексей громов, лукойл, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, США, Россия, Алексей Громов, ЛУКОЙЛ, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Эксперт рассказал о последствиях первых санкций против российской нефти
Эксперт: первые нефтяные санкции не несли цели остановить поставки из России
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первые нефтяные санкции США и Евросоюза против российской нефтянки не предполагали остановку поставок нефти из России, рассказал в интервью РИА Новости к 10-летию санкций главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах.
"На момент введения первых секторальных санкций в отношении российского ТЭК в 2014 году Запад панически боялся каких-либо колебаний поставок российских энергоносителей, чтобы не навредить своей энергетической безопасности. Поэтому санкции были разработаны таким образом, чтобы текущая добыча России поддерживалась на приемлемом уровне, а вот будущие проекты оказывались бы под угрозой", - рассказал эксперт.
Но российские компании в свою очередь использовали то время, которое у них было до запуска новых проектов, чтобы найти схемы получения критически важных зарубежных технологий, например, для разработки трудноизвлекаемых запасов.
"Иногда прибегали и к русской смекалке, которую сейчас принято называть параллельным импортом. Например, такими инструментами закупок санкционных технологических решений через третьи страны или через свои зарубежные "дочки" активно пользовались компании "Лукойл
" или "Газпром нефть
", - отметил Громов.
Но это были лишь временные решения. А стратегически российские нефтегазовые компании приступили к импортозамещению, начав формировать собственные технологические центры, разрабатывающие нужные решения для отрасли.