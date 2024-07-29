https://ria.ru/20240729/salvador-1962583712.html

Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС

Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС - РИА Новости, 29.07.2024

Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС

Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС, может попросить об этом через 1-2 года, заявил "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T02:01

2024-07-29T02:01

2024-07-29T02:01

сальвадор

россия

никарагуа

брикс

всемирный банк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС, может попросить об этом через 1-2 года, заявил "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин. "Однозначно. Они очень заинтересованы. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС", - сказал Илюхин в ответ на вопрос, выражал ли Сальвадор заинтересованность сотрудничать с РФ по линии БРИКС. По его словам, Сальвадор заинтересован в развитии отношений не только с РФ, но и с Китаем и Индией, и видит в этом "возможность для укрепления своей экономики, придания ей импульса для развития". Сальвадор заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь со стороны стран БРИКС. "Они понимают, что нужно диверсифицировать свои экономические связи, не быть зацикленными только на США, на Всемирный банк", - отметил Илюхин. ЕАЭС, отметил дипломат, тоже интересует Сальвадор, но сейчас они не готовы в него включиться, хотя рассматривают такую возможность.

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962538414.html

https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

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сальвадор, россия, никарагуа, брикс, всемирный банк, евразийский экономический союз, в мире