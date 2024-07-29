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Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС - РИА Новости, 29.07.2024
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02:01 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/salvador-1962583712.html
Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС
Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС - РИА Новости, 29.07.2024
Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС
Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС, может попросить об этом через 1-2 года, заявил "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T02:01
2024-07-29T02:01
сальвадор
россия
никарагуа
брикс
всемирный банк
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС, может попросить об этом через 1-2 года, заявил "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин. "Однозначно. Они очень заинтересованы. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС", - сказал Илюхин в ответ на вопрос, выражал ли Сальвадор заинтересованность сотрудничать с РФ по линии БРИКС. По его словам, Сальвадор заинтересован в развитии отношений не только с РФ, но и с Китаем и Индией, и видит в этом "возможность для укрепления своей экономики, придания ей импульса для развития". Сальвадор заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь со стороны стран БРИКС. "Они понимают, что нужно диверсифицировать свои экономические связи, не быть зацикленными только на США, на Всемирный банк", - отметил Илюхин. ЕАЭС, отметил дипломат, тоже интересует Сальвадор, но сейчас они не готовы в него включиться, хотя рассматривают такую возможность.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962538414.html
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сальвадор, россия, никарагуа, брикс, всемирный банк, евразийский экономический союз, в мире
Сальвадор, Россия, Никарагуа, БРИКС, Всемирный банк, Евразийский экономический союз, В мире
Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС

Дипломат: Сальвадор может попросить о присоединении к БРИКС через 1-2 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС, может попросить об этом через 1-2 года, заявил "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
"Однозначно. Они очень заинтересованы. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС", - сказал Илюхин в ответ на вопрос, выражал ли Сальвадор заинтересованность сотрудничать с РФ по линии БРИКС.
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По его словам, Сальвадор заинтересован в развитии отношений не только с РФ, но и с Китаем и Индией, и видит в этом "возможность для укрепления своей экономики, придания ей импульса для развития". Сальвадор заинтересован в привлечении иностранных инвестиций, в первую очередь со стороны стран БРИКС. "Они понимают, что нужно диверсифицировать свои экономические связи, не быть зацикленными только на США, на Всемирный банк", - отметил Илюхин.
ЕАЭС, отметил дипломат, тоже интересует Сальвадор, но сейчас они не готовы в него включиться, хотя рассматривают такую возможность.
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СальвадорРоссияНикарагуаБРИКСВсемирный банкЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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